66 syndicats de travailleurs activent légalement

Lors de son intervention hier, au forum de la Radio nationale, le ministre du Travail, Mourad Zemali, est revenu sur les syndicats autonomes activant sans agrément. Il a affirmé à ce propos que ses services ont tenu à alerter l'opinion publique, notamment les travailleurs afin de leur éviter une arnaque sous forme de cotisations. Il a précisé, encore une fois, que 66 syndicats de travailleurs activent légalement.

Les autres sont de «pseudos organisations» qui n'ont aucune existence légale et qui «arnaquent les travailleurs en leur subtilisant de l'argent sous forme de cotisations». Pour rappel, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a alerté samedi dernier l'opinion publique et tous les employeurs contre des groupes se présentant comme des organisations syndicales, mais qui sont en réalité «en infraction par rapport à la législation du travail et ne représentent aucune catégorie socioprofessionnelle».

Dans un communiqué rendu public, le ministère a joint une liste exhaustive des 66 organisations syndicales de travailleurs enregistrées à fin février 2018 par ses services.