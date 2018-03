ILS SUIVAIENT DES COURS D'APPRENTISSAGE DU CORAN Trois enfants violés à l'intérieur d'une mosquée

Par Hasna YACOUB -

L'habit ne fait pas forcément «le musulman». Cela s'est vérifié dans une mosquée de la ville de Bouhadjar, où le chargé de la gestion de la mosquée «Ibn Badis», âgé d'une soixantaine d'années, a violé, trois enfants, âgés de 11 à 15 ans, à l'intérieur même de ce lieu de culte. Selon l'information, rapportée par le quotidien Ennahar, les enfants suivaient des cours d'apprentissage du Coran au niveau de cette mosquée quand ils ont été contraints, chacun séparément, à répondre aux besoins bestiaux de ce vieillard. Connu pour être une personne très pieuse et un des fidèles à ne jamais manquer les premiers rangs lors des prières, ce dernier qui était volontaire pour assurer les conditions de propreté et d'entretien de la mosquée, n'a pas manqué d'user de la violence pour arriver à ses fins. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé le médecin légiste lors de l'examen des trois victimes.

Ces chérubins, faut-il le préciser, en état de choc, ont fini par dénoncer leur agresseur. Ahuris par ce qu'ils ont appris de la bouche de leurs enfants, les familles des victimes n'ont pas attendu pour encercler la mosquée dans le but de «lyncher» le coupable. Ce dernier n'a dû son salut qu'à l'intervention rapide des services de sécurité. Il a été sauvé d'une mort certaine, selon certains témoins, cités par la même source.