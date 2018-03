ACCIDENTS DE LA ROUTE Près de 3 000 morts et 18 175 blessés en 2017

Par Saïd BOUCETTA -

Dans le hit-parade des wilayas les plus accidentogènes, Alger occupe la première place avec 759 accidents, suivie de Blida et Aïn Defla avec 475 accidents.

Pour l'année 2017, les accidents de voiture ont provoqué le décès de 2 913 personnes et des blessures à 18 175 autres. La Gendarmerie nationale, qui a rendu public, hier, ses chiffres, tirés de son bilan annuel, fait remarquer une baisse de la mortalité sur les routes de l'ordre de 11% par rapport à l'année 2016. Ce recul du nombre de morts intervient alors que le parc automobile s'est étoffé à la même période. Le directeur des unités constituées au Commandement de la Gendarmerie nationale, le colonel Mohamed Triki, qui a animé une conférence de presse pour présenter le bilan du corps de sécurité, note également qu'en comparaison avec l'année précédente, le nombre de blessés a baissé de 29,29%.

Ce sont là des résultats positifs appréciables, souligne-t-il, tout en signalant une autre statistique à la baisse qui concerne, cette fois le nombre d'accidents de la circulation qui a chuté de 27,21% en 2017 par rapport à 2016. Cela grâce au «déploiement intensif des unités de la Gendarmerie nationale au niveau des routes et le renforcement de ses outils techniques comme les radars et les véhicules banalisés pour faire face à l'excès de vitesse», a noté le colonel Triki. L'on retiendra néanmoins que l'objectif du Commandement de la Gendarmerie nationale n'a pas été atteint à 100%, puisqu'il était question de réduire de 30% le nombre d'accidents. Il reste que la marge n'est que de 3% seulement.

L'on apprendra au passage que «le parc national de véhicules compte, selon les dernières statistiques, 8 858 162 véhicules», précise l'officier, qui n'omet pas de rappeler, comme à chaque fois que le facteur humain était à l'origine de 92 95% des accidents à cause de l'excès de vitesse et des dépassements dangereux.

La wilaya de M'sila occupe, pour sa part, la première place en termes de nombre de décès avec 141 cas, suivie de Sétif avec 103 cas et Batna avec 99 cas. L'autoroute Est-Ouest a enregistré, ajoute la même source, 709 accidents, et 559 autres au niveau de la Route nationale n°1. Les titulaires de permis de conduire de moins de 2 ans sont à l'origine de 42,11% des accidents, selon les chiffres de la GN, qui précisent que 10 470 conducteurs détenaient ce permis.

Dans le même contexte, le directeur des unités constituées de la GN a indiqué que le taux de règlement des contraventions dressées s'était élevé à 85,72%, soit 339 milliards de centimes réglés au profit du Trésor, faisant état du retrait de 1 600 000 permis de conduire en 2017, dont la majorité suite à des excès de vitesse.