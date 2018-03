6E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE La logistique en vedette

Par Walid AÏT SAÏD -

L'industrie agroalimentaire algérienne est en train de connaître un bond spectaculaire ces dernières années, néanmoins la logistique reste un point noir qui l'empêche de prendre une autre dimension, notamment celle de l'exportation.

C'est demain à Oran que sera donnée la 6e édition du Salon international de l'industrie agroalimentaire. Cet incontournable évènement qui a reçu le parrainage officiel du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène se tiendra jusqu'au 10 mars 2018 au Centre des Conventions d'Oran, «Mohamed Benahmed» (Algérie). Ce parrainage qui peut paraître surprenant, s'explique du fait que l'édition 2018, organisée par Expoline, aura comme thème principal la logistique en rapport avec cette industrie. Car, il faut le dire, l'industrie agroalimentaire algérienne est en train de connaître un bond spectaculaire ces dernières années, néanmoins la logistique reste un point noir qui l'empêche de prendre une autre dimension, notamment celle de l'exportation. Le Siag est donc l'occasion pour tous les acteurs touchant de près ou de loin à l'industrie agroalimentaire de se rencontrer, et d'échanger des idées afin de pouvoir faire des choses ensemble. Producteurs, machinisme pour l'industrie agroalimentaire, logistique avec tous ses segments: aérien, maritime, routiers, ferroviaire, ports et aéroports ainsi que les services à l'exportation...seront donc présents à ce salon. Le Siag crée ainsi une véritable plate-forme économique et commerciale reconnue par tous, tout en sachant bien que la logistique est incontournable dans le marché de l'industrie agroalimentaire à l'export et présente également un marché riche en termes d'opportunités d'affaires. «Nous avons travaillé en étroite collaboration, avec l'ensemble des partenaires pour placer, la logistique au coeur de cette 6ème édition du Siag et ce, dans l'objectif d'en faire un cheval de bataille pour toutes les entreprises de productions nationales et principalement, la filière de l'agroalimentaire, qui représente une garantie pour l'exportation hors hydrocarbures», affirme Abderrahmane Timizar, responsable de la partie organisation logistique au Siag. Dans ce sens, il met en évidence le fait que la non-maîtrise de la chaîne logistique est le maillon faible, de tout le processus d'exportation. «Le Siag qui regroupe les intervenants dans la chaîne logistique, compagnies maritimes et aériennes, groupe de transports routiers et les sociétés du service maritime va permettre de créer une synergie avec les producteurs agroalimentaires à la recherche d'une meilleure prise en charge de leurs préoccupations en matière des services logistiques», soutient Abderrahmane Timizar. Il faut souligner le fait que les grands acteurs nationaux et internationaux prennent part à ce salon. On cite entre autres la compagnie maritime Nashco, la société générale maritime Gema, les compagnies de transport maritime et aérien; Tassili Air Lines, Cnan Med et Cnan-Nord, le groupe Logitrans pour le transport terrestre et l'entreprise Filtrans filiale de Gema.

Cette 6ème édition sera aussi marquée par des conférences sur des thèmes d'actualité: la logistique, la sécurité alimentaire, le packaging et les potentialités du secteur agroalimentaire. L'intérêt qu'a suscité le Siag lors des précédentes éditions a permis à Expöline, l'instauration d'un espace privilégié de rencontres permettant aux entreprises algériennes et étrangères d'échanger leurs expériences et de développer des relations d'affaires mutuellement bénéfiques. Le 6e Siag promet donc d'être aussi riche que les éditions précédentes, au grand bonheur de notre industrie agroalimentaire...