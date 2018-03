IL SE TARGUAIT D'ÊTRE L'AMI DES HAUTS RESPONSABLES Un faux juge arrêté à Alger

Par Walid AÏT SAÏD -

Toujours bien habillé, avec sa serviette en cuir et son costume trois quarts, un homme a réussi à escroquer plusieurs dizaines de personnes à Alger.

En effet, cet escroc, déjà connu par les services de sécurité pour le même genre de fait, s'est interrogé lors de sa précédente condamnation; au moment où il passait à la barre: «Pourquoi ne pas me faire passer pour un juge d'instruction?».

En prison, il fait mûrir son idée. Dès sa sortie, il met son plan à exécution. Il devient alors un juge d'instruction, pas très catholique, qui dispose de relais importants avec les hautes sphères de la société. Ce qui est évidemment faux, mais croyez -le ou non, ils sont des dizaines à être tombés dans le panneau. Il appâtait ses victimes en leur faisant croire que sa «maârifa» (piston) il la tenait d'une affaire qu'il avait eue entre les mains, où un enfant d'un haut dignitaire avait été arrêté pour trafic de cocaïne. «J'ai sauvé son fils de la prison... Il m'est redevable», affirmait-il à ses victimes. Il attestait que ce responsable lui avait présenté d'autres responsables et des gradés de l'armée, ce qui fait de lui un homme au bras long.

Les pauvres victimes lui ont alors versé de l'argent, afin qu'il leur obtienne des appartements. Ne voyant rien venir, l'une d'elles a déposé plainte.

La police judiciaire de la wilaya d'Alger lui a tendu un guet-apens, où il a été arrêté en flagrant délit. Il a continué à décliner sa fausse identité, afin d'essayer d'intimider les agents de police.

Rien n'y a fait. Une perquisition a été faite à son domicile où plusieurs dossiers de demandes de logements ont été découverts.