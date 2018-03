ILS SERONT SUIVIS D'UNE ALTERNANCE ENTRE GRISAILLE ET SOLEIL Du vent et de la pluie pour aujourd'hui

Par Walid AÏT SAÏD -

L'hiver ne se laissera pas faire avec quelques orages...

Dame nature va être clémente avec nos femmes. Jeudi, Journée internationale de la femme, le soleil ne va certes pas briller, mais il n'y aura pas de pluie. Un temps presque printanier...

Attention à ceux qui attendent impatiemment le match de ce soir PSG- Real, les paraboles risquent de bouger! Plus sérieusement, l'Office national de la météorologie (ONM) annonce de fortes rafales de vent. «Des vents assez forts à forts souffleront sur une vingtaine de wilayas, entre lundi et mardi», indique l'ONM dans un Bulletin météo spécial (BMS). Les wilayas concernées par ce BMS, dont la validité s'étalera de lundi (hier) à 10h jusqu'à ce soir à 9h, sont Tlemcen, Oran, Aïn Témouchent, Mostaganem, Chlef et Tipasa. Les wilayas d'Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel et Skikda seront également touchées par des vents assez forts à forts entre le lundi (hier) à 12h et aujourd'hui à 15h. Le BMS concerne aussi les wilayas de Naâma, Sidi Bel-Abbès, Saïda, Tiaret, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M'sila et Biskra où seront enregistrés des vents moyens d'ouest à sud entre 60 et 70 km/h avec des rafales pouvant atteindre ou dépasser localement 80km/h. Néanmoins, ceux qui auront réussi à conserver le réglage de leurs assiettes paraboliques contre le vent, devront affronter la marée...Ils auront fort à faire en soirée face à la pluie. En effet, il est prévu de grosses averses pour ce soir, en milieu de soirée, jusqu'à demain matin. Toutefois, les précipitations s'arrêteront dès la matinée pour laisser place, en alternance avec grisaille et soleil avec des températures agréables, entre 18 et 22°, pour aujourd'hui et demain sur pratiquement l'ensemble du pays. Cependant, Dame nature va être clémente avec nos dames. Jeudi, Journée internationale de la femme, le soleil ne va certes pas briller, mais il n'y aura pas de pluie. La météo prévoit une journée grise, mais sans pluie ni vent avec des températures qui varieront entre 22 et 25° à travers l'ensemble du pays. Un temps presque printanier, avec le soleil en moins... Elles pourront toutefois se rattraper le lendemain puisqu'une très belle journée est au programme. Vendredi, un très beau soleil brillera! La température avoisinera les 26°, voire les 29° dans certaines régions du pays. À partir de samedi prochain, on aura droit à une nébulosité croissante avec des températures qui seront plus ou moins égales. On attend du 25°. Dimanche, les températures redescendront aux alentours de 20°. Durant toute la semaine prochaine, on devrait avoir une alternance entre grisaille et soleil avec des températures pratiquement similaires.

Une journée radieuse est toutefois prévue pour mercredi 14 avec un très beau soleil qui sourit... Le printemps s'annonce donc déjà, quoique l'hiver ne se laissera pas faire avec quelques orages qui viendront ajouter encore plus de charme!