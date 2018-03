BOUIRA PEINE CAPITALE POUR LE TUEUR DE TAGHZOUT

L'auteur d'un quadruple meurtre, à Thaourirt dans la commune de Taghzout, commis en juin 2017 et qui a suscité l'intérêt de tout le monde et particulièrement les médias, a été condamné, hier, à la peine capitale par la cour de Bouira. La veille et après un long réquisitoire du représentant du parquet qui a mis l'accent sur la gravité des faits et actes reprochés à l'auteur, le procureur de la République a requis la peine capitale contre B.A. 65 ans pour crime prémédité sur les personnes de son frère, sa belle-soeur, sa nièce et son neveu. Lors de son interrogatoire, l'auteur n'exprimera aucun regret.