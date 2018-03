AVEC LE SOUTIEN DU FCE Tizi Ouzou fête la femme

Par Aomar MOHELLEBI -

Un accueil agréable a été réservé par les visiteuses à l'exposition organisée par les femmes chefs d'entreprise.

Le coup d'envoi des festivités de la Journée internationale de la femme

(8 Mars) ont commencé hier, mardi, à Tizi Ouzou où un riche programme artistique et culturel a été tracé et lancé par la direction de la culture de la wilaya en collaboration avec des associations féminines ainsi que des associations culturelles activant dans la région. Pour cette année, les organisateurs ont choisi de placer cet événement sous le slogan de «hommage à la femme, la mère et à la mère-patrie». L'essentiel des activités de la Journée mondiale de la femme se tient depuis hier, mardi, au niveau des différents halls de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. D'ailleurs, cet établissement culturel a été pris d'assaut dès la matinée par une grande foule constituée essentiellement de femmes de tous âges. Ces dernières ont pu ainsi découvrir une riche exposition d'artisanat, notamment les tapis, habits traditionnels, bijoux, poterie, burnous, maroquinerie.

L'exposition comprend aussi des produits cosmétiques, arts plastiques, produits du terroir, recyclage, etc. La nouveauté cette année, c'est l'implication du Forum des chefs d'entreprise (FCE) dans la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est d'ailleurs un accueil agréable qui a été réservé par les visiteuses à l'exposition organisée par les femmes chefs d'entreprise en collaboration avec le bureau de wilaya du FCE au niveau de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. La littérature a été également au rendez-vous à la même occasion puisque le hall principal du même établissement culturel a abrité une exposition de livres avec des séances de ventes-dédicaces en présence des femmes-auteures.

Pour rappel, la wilaya de Tizi Ouzou est un véritable vivier de femmes-écrivaines. L'un des trois lauréats du prix Assia-Djebar du meilleur roman en langue amazighe est une femme, Lynda Koudache, en l'occurrence, faut-il le rappeler. Au volet cinéma, la grande salle de spectacle a abrité la projection du film intitulé Tighri n uzar de Samir Djoudi. Il y a lieu de souligner en outre que le 8 mars de cette année sera l'occasion pour l'organisation d'hommages et de remises de cadeaux aux femmes retraitées du secteur de la culture et les femmes de culture de la wilaya de Tizi Ouzou. Le programme, qui se poursuivra jusqu'à demain jeudi, prévoit un récital poétique pour aujourd'hui au niveau de la salle du petit théâtre. Il y aura aussi une conférence sous le thème: «Quand la femme oeuvre pour la culture algérienne authentique.» Les conférencières sont DjouherAmhis (professeur de lettres françaises et inspectrice d'enseignement), Lynda Tamdrari (journaliste à la radio Chaîne 3) ainsi que Nadia Heffaf (artiste-peintre).

Quant à la bibliothèque principale de lecture publique de la même ville, elle accueillera aujourd'hui une journée de formation au profit des femmes chefs d'entreprise ainsi qu'une conférence intitulée «Leadership au féminin», animée par Idir Mohamed. Les cinéphiles, pour leur part auront droit à la projection du film La langue de Zahra de Fatima Sissani. En plus de la ville de Tizi Ouzou, Azazga aussi sera au rendez-vous avec un programme comprenant des expositions, la projection du film Les porteuses du feu de Fekiri Faouzia et une conférence sous le thème «Le rôle de la femme dans la société.» Un autre programme est concocté pour la journée de demain, jeudi 8 mars, au centre culturel Matoub-Lounès d'Azazga, apprend-on enfin.