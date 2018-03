BOUIRA L'ANP ACCENTUE LA LUTTE ANTITERRORISTE

Par Abdenour MERZOUK -

La pression contre les derniers retranchements se poursuit avec une vaste opération de recherches dans le massif hostile de Rabta.

Le terrorisme vit ses derniers moments à Bouira. Depuis l'arrestation d'un terroriste blessé au mois de septembre dernier sur les hauteurs de la commune d'Aomar, l'Armée nationale populaire multiplie ses opérations et enregistre des résultats probants dans son combat contre l'hydre intégriste.

La découverte d'une cache d'armes en début de semaine et la saisie d'un important arsenal de guerre sont un énième coup de boutoir porté aux islamistes intégristes. Quelques jours avant déjà, et dans une opération de ratissage, l'armée a détruit trois casemates dans la circonscription de Kadiria.

L'armée a aussi déjoué une vaste série d'attentats aux téléphones portables piégés en saisissant une trentaine d'appareils prêts à l'utilisation et l'arrestation d'un réseau de soutien dans la même région.

La pression contre les derniers retranchements se poursuit avec une vaste opération de recherches dans le massif hostile de Rabta. Pour rappel, cette région a vécu l'enfer lors de la décennie noire où toutes les populations avaient déserté les lieux pour éviter les exactions des hordes terroristes.

Cette forêt, qui chevauche trois wilayas, Bouira, Boumerdès et Tizi Ouzou, a longtemps été une zone inaccessible et un fief des phalanges du GIA, puis du Gspc avant de prêter allégeance à Aqmi puis à l'EI.

Le pressing de l'armée, qui a adapté sa riposte en privilégiant le renseignement et l'exploitation de l'information, porte quotidiennement des frappes de plus en plus qualitatives et performantes. Hier encore, l'ANP continuait à nettoyer la région. A l'autre bout de la wilaya et plus précisément sur la frontière avec la wilaya de Bordj Bou Arréridj, les forces de sécurité mènent une opération surtout que la forêt de Thamalath peut servir de refuge aux terroristes activant dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj ou ceux qui fuient la région de Jijel.

Le renforcement des barrages de contrôle dans la région d'Ath Mansour, Taourirt, Lotta, donne à croire à une probable présence de criminels dans cette région, surtout qu'un communiqué du MD rapporté par la presse, fait état de l'arrestation d'un terroriste à Bordj Bou Arréridj et confirme ainsi les soupçons.