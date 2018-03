DIVERSIFICATION DE L'ÉCONOMIE NATIONALE Des succès et de l'audace

Par Bouzid CHALABI -

Des projets industriels sont réalisés par des investisseurs avec cette particularité d'être implantés dans des wilayas du pays où l'on s'attendait le moins.

Quoi que l'on dise, l'économie nationale commence petit à petit à sortir de l'impasse dans laquelle elle s'est retrouvée suite à la chute drastique des recettes extérieures du pays depuis juin 2014. C'est en tout cas perceptible depuis quelques semaines, du fait que l'outil de production national a renoué avec la croissance et cela en dépit de quelques anicroches à la peau dure.

Ainsi, il devient facile d'admettre que c'est le fruit de l'actuelle politique industrielle orientée vers l'investissement, avec comme point de mire la création d'entreprises, l'accès aux lignes de crédit et surtout la protection des investisseurs, ce qui a permis à ces derniers de miser sur l'investissement productif. Qu'on en juge: le nombre de projets industriels a été multiplié par 7, passant de 350 en 2010 à 2 500 en 2017 alors que le montant des investissements a été multiplié par 11 durant la même période.

Des projets qui, faut-il le préciser, concernent pratiquement tous les secteurs industriels. Certains sont entrés en production, d'autres sont en voie et d'autres encore, en phase d'études. Comme il faut souligner au passage que de nombreux investisseurs nationaux et quelques étrangers viennent d'être confortés dans leur perspective d'expansion à travers le dispositif d'interdiction d'importation de 851 produits entré en vigueur le 1er janvier 2018. Une mesure qui, sans aucun doute, va booster notre industrie de la transformation et de la manufacture. Faut-il encore rappeler qu'au titre du vaste programme d'investissement entamé depuis quelques années, des secteurs comme ceux des industries mécanique et minière donnent des résultats plus que satisfaisants.

On parle ici de l'industrie automobile avec sa production de plus de 100 000 véhicules en 2017 et celle du ciment dont un volume important a été exporté au mois de décembre dernier. On ne saurait omettre de citer dans ce même sens le grand complexe textile de Relizane, qui va entrer en production dans les prochaines semaines, lequel emploiera à terme jusqu'à 25 000 travailleurs et où seront formés dans le centre de formation bâti en son sein, des centaines de personnes dans les métiers du textile, notamment la confection (design et couture).

Autant de projets industriels menés au pas de charge par quelques investisseurs nationaux dont, il faut reconnaître l'audace de multiplier leurs créneaux d'activité avec cette particularité de monter des usines dans des wilayas du pays où l'on s'attendait le moins. C'est d'ailleurs tout à leur honneur, dans le sens où cela pourrait montrer le chemin à d'autres investisseurs du pays, pour peu que ces derniers croient en l'avenir industriel du pays. Ceux-là mêmes qui sont trop souvent cantonnés dans des préjugés très souvent dénoués de toute logique, préférant ainsi faire abstraction de toute perspective d'investir dans les filières proches de leur corps de métier et encore moins s'installer à l'intérieur du pays. Une vision étroite qui est en totale contradiction avec la stratégie de diversification de l'économie du pays que compte mettre en place et dans une large mesure, le gouvernement. A ce propos, il y a de souligner que cette stratégie est devenue incontournable dès qu'il est démontré que la diversification joue un rôle important dans le développement et la croissance d'une économie. C'est d'ailleurs tout à fait à la portée, dans le sens où l'Algérie dispose aujourd'hui des moyens indispensables pour démarrer et développer le processus de la diversification de son économie. Reste à savoir si tous les opérateurs économiques vont s'impliquer pour rendre efficiente cette stratégie? Certains l'ont déjà démontré...en attendant que la liste s'allonge.