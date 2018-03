JENS HOLST NIELSON, PRÉSIDENT DES CHEFS D'ENTREPRISES DANOISES, À L'EXPRESSION "Le marché algérien est très intéressant"

L'Expression: Vous êtes à la tête d'une forte délégation d'hommes d'affaires danois. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le marché algérien?

Jens Holst Nielson:

Ecoutez, le marché algérien est intéressant à plusieurs égards. L'ouverture de ce marché sur l'investissement étranger est une opportunité exceptionnelle. Il faut dire à ce sujet que l'Algérie ne s'est pas contentée uniquement d'exprimer sa volonté, mais elle a accompagné celle-ci par des mesures concrètes. Les avantages qu'elle a prévus dans ce sens sont énormes et fort intéressants.



Quelques investisseurs étrangers expriment une certaine peur par rapport à la règle des 51/49% que l'Algérie a instaurée et sur laquelle elle n'est pas prête à céder. Quid des entreprises danoises?

Merci pour cette question, je vais être franc avec vous. La règle des 51/ 49% n'est pas très encourageante pour des investisseurs étrangers. Néanmoins, quand la confiance et la transparence sont là, cette peur que peut ressentir un investisseur étranger se dissipe. L'Algérie sur ces questions-là est irréprochable. Particulièrement pour nous les Danois. Nos pays sont liés par de très bonnes relations, et ce, dans plusieurs domaines.



D'emblée, y a-t-il des secteurs qui vous intéressent plus que d'autres?

Absolument, les nouvelles technologies, l'agriculture, le médicament et les énergies renouvelables sont super intéressants. Avec le savoir-faire et l'expérience dont nous disposons nous pouvons rapidement développer, ces secteurs en Algérie.



L'Algérie a décidé d'interdire, en raison de la crise économique qu'elle connaît, l'importation de plusieurs produits. Cette mesure ne vous décourage-t-elle pas?

Non. Parce que notre premier objectif est de venir s'installer en Algérie. Donc nos produits ne risquent rien.