MEHDI BENDIMERED, VICE-PRÉSIDENT DU FCE, À L'EXPRESSION "Les Danois peuvent beaucoup nous apporter"

Par Madjid BERKANE -

L'Expression: Que peuvent apporter les entrepreneurs danois à l'économie algérienne?

Mehdi Bendimered: Ils peuvent apporter tant. Les Danois sont actuellement des leaders dans plusieurs secteurs. L'expérience et le savoir-faire de ces derniers dans les domaines des nouvelles technologies, des énergies renouvelables, le médicament, l'agriculture seront très avantageux pour à la fois les entreprises publiques et privées en Algérie. L'expérience de l'Algérie dans ces spécialités est encore naissante.



La règle des 51/ 49% ne pourrait pas s'avérer de nouveau un obstacle pour l'installation des entrepreneurs danois en Algérie?

Pas du tout. D'abord, parce que nous avons de nombreuses entreprises montées par des étrangers selon cette règle et qui ont très bien réussi. Ensuite la règle des 51/49% ne remet pas en cause les avantages prévus par l'Algérie pour les investisseurs étrangers. Je fais allusion ici à l'accès facile au foncier, aux crédits bancaires et à d'autres avantages d'ordre fiscaux et parafiscaux. Au sujet de la règle des 51/ 49%, je voudrais préciser que cette dernière ne vise pas à amoindrir la responsabilité des entreprises étrangères, mais de garantir seulement la souveraineté de l'Algérie. Ceci dit, un partenaire étranger peut détenir plus d'actions dans une entreprise et en tirer les profits qu'il veut.



La concurrence des produits des entreprises danoises ne vous inspire pas la peur en tant qu'opérateur économique algérien?

Non, pour la simple raison que nous sommes habitués à la concurrence des produits étrangers. Ensuite, le marché algérien est assez grand. Notre objectif est de satisfaire le client sur les plans qualité et prix.



Les entrepreneurs algériens peuvent-ils espérer pénétrer un jour le marché danois?

Pourquoi pas? Les produits algériens sont d'une excellente qualité. Vous savez quand la volonté politique existe, le reste est facile. De plus, les entreprises en Algérie ne fonctionnent plus comme d'antan. Elles investissent actuellement énormément dans les nouvelles technologies. Cela a exclu les disparités entre les entreprises et met désormais tout le monde sur la même ligne de départ.