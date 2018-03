GLOBAL GROUPE ALGÉRIE 1000 PME pour la sous-traitance automobile

Par Salim BENALIA -

Global Group Algérie, après avoir déjà conclu des conventions d'échanges avec les directions de la formation professionnelle, de l'emploi de Batna et la convention d'accompagnement pour la création de 1 000 PME-PMI qui a eu lieu le 1er novembre 2017 au niveau de la wilaya de Batna. Cette convention était le fruit de la coopération entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'Ansej, la Cnac, d'une part et Global Group Algérie d'autre part. Pour assurer un accompagnement efficace et durable pour ces microentreprises, Global Group Algérie vient de signer une convention avec la société sud- coréenne GDH, installée en Algérie.

Il s'agit donc de garantir un accompagnement efficace et durable des microentreprises qui graviteront autour de ces usines de montage automobile. Global Group Algérie a ainsi signé une convention avec la société sud-coréenne GDH, installée en Algérie, et ce pour apporter l'encadrement et l'accompagnement pour l'homologation, la formation mais aussi la fourniture de systèmes d'informations et d'organisation capables de mieux asseoir ces PME sur une base solide, capable de soutenir l'effort de l'émergence d'une authentique filière de sous-traitance et, du coup, d'une vraie industrie automobile dans notre pays. «Il s'agit d'accompagner l'installation des 1 000 microentreprises qui graviteront autour des usines de Global Group Algérie et cela durant la phase de réalisation et la phase d'exploitation, ce qui traduit un vrai transfert du savoir-faire et de la technologie.», est- il en effet rappelé dans un communiqué. Cette démarche s'inscrit dans l'optique d'augmenter le taux d'intégration et de renforcer la sous-traitance locale en créant un tissu industriel solide et professionnel produisant des pièces et accessoires garantissant la qualité ainsi que le prix aux standards internationaux, exigés par l'industrie automobile, est-il encore rappelé.