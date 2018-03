ALORS QUE LES NÉGOCIATIONS DEVRAIENT REPRENDRE INCESSAMMENT Les médecins vont encore boycotter le Dems

Par Walid AÏT SAÏD

Même si le Camra continue à clamer haut et fort que l'obligation du service civil demeure la condition sine qua non pour l'arrêt de la protestation. Il se chuchote qu'une flexibilité sur cette question du service civil a été décidée. D'où la reprise du dialogue...

C'est désormais officiel: les médecins résidents vont boycotter le nouveau calendrier de l'examen du Diplôme d'études médicales spéciales (Dems), fixée du 18 mars au 12 avril. En effet, la majorité des «Demistes» des hôpitaux du pays avait annoncé la couleur en début de semaine, il ne restait que ceux d'Alger qui se sont prononcés, lundi dernier, en faveur du boycott lors d'une réunion des plus mouvementées qui s'est tenue à l'hôpital Mustapha Pacha d'Alger. C'est presque à l'unanimité que ce nouveau boycott a été décidé, mais il n'en demeure pas moins que les débats ont été des plus animés par des résidents en fin de cycle qui ne voient pas encore le bout du tunnel. «On a plus à perdre que les autres, je suis à 100% avec le mouvement. Néanmoins, le flou qui entoure les dernières évolutions fait ressortir en moi un sentiment de doute...», rapporte un résident en dernière année de cardiologie, présent à cette réunion. Ce médecin souligne toutefois que les débats qui ont marqué cette réunion, ont fait que le boycott soit la seule solution du moment. «Ce boycott s'est fait sous conditions...», soutient-il, en arguant que ces conditions concerneraient en premier lieu l'intégration de représentants de candidats à l'examen du Dems dans les «équipes» qui négocient avec la commission mixte. Chose qui, étonnamment, n'était pas le cas jusque-là! «C'est cette situation qui a fait que la tutelle joue avec nos nerfs en lançant le ballon-sonde du nouveau calendrier du Dems. on est partie prenante du conflit, on doit l'être aussi pour les négociations», soutient, une autre «Demiste» visiblement très en colère. Elle fait savoir qu'il a été exigé, comme au début du débrayage, que le nouveau calendrier soit fixé dès la fin de la grève avec un prélude d'un mois, afin que les candidats aient le temps de réviser. Néanmoins, que ce soit ces résidents en fin de cycle, des membres du Camra ou des sources au sein du ministère de la Santé, ces derniers se montrent tous confiants en une issue rapide à cette crise qui a trop duré.

«Les négociations devraient reprendre incessamment», font-ils savoir en nous promettant même une grosse surprise. Comme nous l'avions déjà annoncé dans nos précédentes éditions, l'aile dure du Camra a été mise de côté. «Certains représentants du Camra, qui ont campé sur leurs positions, ne laissant aucune place au dialogue, ne participent pas à ces nouveaux rounds de négociation», ce qui permet donc d'entrevoir une issue favorable à cette crise, précisent nos sources. Les membres de la direction du Camra se sont d'ailleurs réunis hier, dans l'après-midi. L'ordre du jour de la réunion portait sur l'évaluation du boycott et des actions menées jusque-là. mais il a surtout été question de comment les nouvelles négociations vont être conduites. Même si le Camra continue à clamer haut et fort que l'obligation du service civil demeure la condition sine qua non pour l'arrêt de la protestation. Il se chuchote qu'une flexibilité sur cette question du service civil a été décidée. D'où la reprise du dialogue et la surprise promise par nos sources. La grève des médecins résidents va-t-elle enfin connaître son épilogue? Wait and see...