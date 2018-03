DISPARU DEPUIS SAMEDI DANS LA RÉGION DE TAZMALT Le petit Sofiane retrouvé sain et sauf

Par Arezki SLIMANI -

Disparu soudainement le samedi après-midi, le petit Sofiane a été retrouvé hier matin, sain et sauf par des citoyens à deux kilomètres de l'endroit de sa disparition après d'intenses recherches.

Les habitants de la région de Tazmalt et plus largement de toute la région de Basse Kabylie éprouvaient, hier, un grand soulagement suite à la réapparition du petit Sofiane, âgé de 10 ans, disparu soudainement dans l'après-midi de samedi dernier. Le retour du petit parmi les siens a permis aux enquêteurs de la Gendarmerie nationale d'avancer considérablement dans leurs investigations qui les a menés, grâce aux révélations du petit Sofiane, à confirmer la thèse du kidnapping. Dans le même temps, ses ravisseurs ont été identifiés. Il s'agit de deux personnes, proches de la famille. Les gendarmes ont arrêté l'un deux qui est passé aux aveux, tandis que l'autre est activement recherché. A ce stade de l'enquête, on ne connaît pas encore le mobile du kidnapping. Les recherches déclenchées spontanément par les services de sécurité, la Protection civile, appuyées par l'apport des citoyens de la région ont été concluantes dans le sens où l'enfant a été retrouvé. Il portait quelques traces sur les avant-bras et des écriteaux sur le ventre. Après plus de 48 heures, Sofiane redonne signe de vie dans des conditions qui restent à élucider et clarifier par les enquêteurs de la Gendarmerie nationale, dont l'enquête ne sera bouclée qu'après avoir écouté dans des conditions plus sereines l'enfant de 10 ans, capable de donner tous les secrets de cette affaire qui a tenu en haleine toute une région depuis samedi dernier. Sofiane a été retrouvé hier matin, aux environs de 11 heures au lieudit «Ahlou», à deux kilomètres du lieu de sa disparition. Il était seul. Il portait des traces aux avant-bras, preuve qu'il a été forcé par des individus. La veille, un témoignage affirmait que le petit disparu avait été vu en compagnie de trois individus du côté de Bouira. Une information qui s'avérera finalement fausse vu que le petit Sofiane n'a jamais quitté la région de Tazmalt. Il a été retrouvé par des citoyens mobilisés dans le cadre des recherches entamées dans toute la région depuis dimanche matin par des éléments de la Gendarmerie nationale (compagnie de Tazmalt et la section de sécurité et d'intervention du groupement de Béjaïa). A l'heure où nous mettions sous presse, le petit Sofiane se trouvait à la clinique de Tazmalt pour les consultations qu'imposent des circonstances pareilles. A noter que depuis sa disparition samedi après-midi, les réseaux sociaux ont été mis à contribution. Les internautes n'ont pas cessé de partager l'avis de recherches et la photo du petit Sofiane Ganoune disparu dans la région de Tazmalt. Il est utile de rappeler les faits de cette affaire qui a tenu en haleine toute la population de la région de la Basse Kabylie. Le petit Sofiane, qui était avec son oncle sur le chantier d'une habitation non loin des vergers familiaux, avait été autorisé à rejoindre sa maman qui se trouvait non loin de là dans l'oliveraie familiale en train de récolter les olives. L'oncle était convaincu que Sofiane ne se perdrait pas en chemin et il était certain que l'enfant rejoindrait sa maman sans encombre. Hélas! Ce ne fut pas le cas. Quatre heures après, l'oncle rejoint la famille après sa journée de travail et s'étonne en ne voyant pas le petit Sofiane et s'en soucie auprès de sa maman qui s'étonne à son tour de cette longue absence. On comprit vite que quelque chose n'allait pas. Les appels fusent de la bouche de tous les membres de la famille, qui commençaient à être gagnés par le doute. visiblement inquiets. On ne tardera pas à se rendre à l'évidence. Sofiane avait disparu. A-t-il été enlevé? S'est-il égaré sur le chemin? Est-il tombé et blessé mortellement? Autant de questions qui venaient simultanément dans les esprits de tous les membres de la famille. Il fallait réagir. C'est ce qu'ils feront immédiatement en alertant la brigade de la gendarmerie locale. Dans la soirée même, les gendarmes appuyés par les éléments de la Protection civile et les villageois ratissent un long périmètre du lieu de la disparition. Mais en vain. Sofiane était introuvable. Le lendemain, les réseaux sociaux prennent le relais. Sa réapparition suppose des interrogations. On est un peu plus fixé sur cette affaire. Il s'agirait d'un enlèvement qui échoue devant la mobilisation citoyenne et sécuritaire. Les ravisseurs ont dû se raviser devant une mobilisation énorme, préférant abandonner leur «coup», affirme un citoyen de la région. Dans tous les cas de figure, seule une enquête minutieuse pourra déterminer le mobile et les circonstances de cette affaire qui n'est pas première du genre si on se remémore celle du petit Ahmed dans la région de Seddouk il y a deux ans de cela.