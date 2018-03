DE FAUX PASSEPORTS POUR ÉCHAPPER À LA TAXE DE 2000 RIALS Scandale autour de la Omra 2018

Par Nadia BENAKLI -

Les Algériens devront payer le double cette année pour s'offrir une Omra

Interpellé sur ce sujet, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a annoncé qu'une enquête a été ouverte sur l'affaire des faux visas de la Omra dans laquelle sont impliquées des agences de voyages.

L'organisation du pèlerinage aux Lieux saints est encore une fois entachée par des manoeuvres malhonnêtes. Certaines agences de voyages, ont avancé des faux passeports pour ne pas payer la taxe de 2000 rials saoudiens, imposée à tout pèlerin ayant accompli le Hadj durant la période 2015-2016. En vue d'accélérer l'obtention du visa, des agences ont même présenté de fausses dates de départ. Ce qui a mené le consulat de l'Arabie saoudite en Algérie à bloquer la procédure pour quelques jours, en avisant les autorités algériennes sur ces dépassements. Selon les informations avancées, 40 agences de voyages seraient impliquées dans ce trafic. Aussi, l'Office national du Hadj et de la Omra a mené une enquêté pour faire la lumière sur cette affaire. Interpellé sur ce sujet, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a confirmé qu'une enquête a été ouverte sur l'affaire des faux visas de la Omra dans laquelle sont impliquées des agences de voyages. «Un rapport a été soumis au ministre du Tourisme et de l'Artisanat», a assuré le ministre en marge d'une session de formation organisée au profit des imams tenue dimanche dernier à Dar el- Imam. Le ministre a soutenu que le nombre des agences impliquées dans cette affaire n'est pas aussi important, contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias. Son département, dans une note adressée avant-hier, a promis de prendre des sanctions sévères contre ces agences allant jusqu'à les menacer du retrait de l'agrément. Cette affaire a pénalisé l'ensemble des agences de voyage qui ont dû attendre longtemps pour obtenir des visas par le consulat d'Arabie saoudite à Alger. Plusieurs voyages ont été annulés et d'autres ont été reportés. Pour éviter de tels dépassements, le département du tourisme a procédé à des sanctions. «Nous avons retiré l'agrément à ces agences», a affirmé, sur une chaîne privée, un cadre du ministère, sans pour autant avancer de détails. Par ailleurs, les agences spécialisées dans l'organisation des campagnes de pèlerinage se plaignent de la multiplication des taxes par les autorités saoudiennes. «La taxe de 2000 rials a pénalisé un grand nombre de hadjis qui espéraient repartir avec leurs familles», témoigne une opératrice dans le domaine. Il y a lieu de rappeler que cette taxe a été annoncée en août dernier par les autorités saoudiennes invitant les pèlerins qui ont déjà visité les Lieux saints à s'acquitter d'une taxe de 2000 rials saoudiens. Notre interlocutrice reconnaît que cette taxe est l'équivalent de 90.000 DA, qui avoisine le prix d'une Omra. S'ajoutent à cela les frais de transport et d'hébergement. Les Algériens devront payer le double cette année pour s'offrir une Omra. En plus de la taxe sur les visas, une taxe de 5% est imposée sur le transport et une autre sur l'entretien des infrastructures. Ainsi, les agences de voyages voient leur marge de bénéfice réduite davantage. «Avec ces taxes beaucoup d'agences risquent de disparaître», craint une responsable d'une agence de voyages à Kouba.