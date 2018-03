OBJECTIF VISÉ PAR LA PROTECTION CIVILE "Un secouriste pour chaque famille"

Par Arezki SLIMANI -

Les sessions de formation, toujours en cours, sont destinées à toute personne désirant apprendre les premiers secours

Quelque 3 000 personnes ont été déjà formées à Alger, affirme la Protection civile.

Ce sont pas moins de 3 115 personnes, dont plus de 600 femmes, qui ont été formées dans la wilaya d'Alger dans les services de la Protection civile depuis 2010, date de lancement du programme «Un secouriste pour chaque famille» jusqu'au mois de février dernier, a-t-on indiqué auprès de la direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger.

Ces milliers de personnes ont bénéficié de cycles de formation au titre du programme cité, au cours desquels des cours théoriques et pratiques, sur les premiers soins à prodiguer aux personnes en danger, ont été dispensés, 21 jours durant, par des officiers et médecins de la Protection civile. Le sous-lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de la communication auprès de ces services a précisé à la presse que sur ce contingent de personnes formées, les étudiants universitaires sont au nombre de 1206, sur les 3 000 concernés. Ce qui dénote, faut-il le souligner, le degré qualificatif des agents de cette corporation qui ne cesse d'inscrire des succès à son palmarès déjà très riche.

Quatre sessions de formation sont organisées chaque année. Elles comprennent des cours et des techniques à suivre en cas de brûlures, d'asphyxies, d'évanouissements, de noyades et autres accidents, a indiqué ce même responsable. Il a précisé que les secouristes bénévoles compétents prêtent assistance aux éléments de la Protection civile en cas de catastrophes majeures. Les sessions de formation, toujours en cours, sont destinées à toute personne désirant apprendre les premiers secours à apporter aux victimes en cas d'accidents. Les agents de la Protection civile sont mobilisés H24 pour préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens, a-t-il indiqué. Lors de la célébration prochaine de la Journée internationale de la femme le 8 mars, la direction de wilaya de la Protection civile d'Alger effectuera une visite au centre pour personnes âgées de Sidi Moussa. Elle doit également participer à une campagne de sensibilisation de prévention contre les accidents le 12 mars courant au centre commercial «Ardis» dans le cadre de la «Semaine de la qualité pour la protection du consommateur» organisée par ses soins.

Faut-il rappeler que la Protection civile (PC) est un service de secours dont le but essentiel est l'assistance et l'aide à la population. Née le 15 avril 1964 à l'initiative de feu le président Ahmed Ben Bella, la PC a fait un bond spectaculaire avec l'arrivée au pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika.

En effet, d'une poignée d'hommes secouristes équipés de moyens rudimentaires, elle est devenue aujourd'hui une force secouriste d'intervention qui répond à toutes les situations d'urgence pour venir en aide à la population. Des équipes spécialisées ont été créées. Sont cités des colonnes mobiles, des équipes cynophiles, des médecins des catastrophes, des plongeurs subaquatiques, sans compter un groupement aérien qui active avec un personnel de pilotes d'hélicoptères de secours, mais aussi de six bombardiers d'eau.