FORUM D'AFFAIRES ALGÉRO-DANOIS Les pistes de partenariats identifiées

Par Madjid BERKANE -

La complémentarité des économies des deux pays est un gage pour l'aboutissement de partenariats entre les entreprises.

L'avenir de la coopération algéro-danoise s'annonce radieux. La volonté qu'ont exprimée hier les ministres des Affaires étrangères des deux pays, à l'occasion de l'ouverture du Forum d'affaires algéro-danois à Alger est porteuse d'espoir. S'exprimant en premier, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, n' a pas caché la joie de la partie algérienne de retrouver un partenaire du rang du Danemark.

«Nous sommes contents de voir le Danemark revenir et exprimer sa volonté d'aller loin avec l'Algérie en termes de coopération durable. Nous sommes doublement contents car les économies des deux pays se complètent. Ceci augure d'ores et déjà le fait que la coopération sera fructueuse et avantageuse pour les deux parties », a souligné Abdelkader Messahel. «La volonté du Danemark de faire de l'Algérie un partenaire de marque est souhaitée par l'Algérie, car les relations diplomatiques et politiques sont excellentes entre les deux pays», a-t-il expliqué. «Leur renforcement par une coopération économique solide va hisser celles-ci au niveau souhaité par les deux Etats», a -t-il ajouté, précisant que cette démarche va permettre aux hommes d'affaires des deux pays de se rencontrer et d'échanger leurs expériences. Et à Abdelkader Messahel d'énumérer les avantages pour deux pays. Commençant par l'Algérie, Abdelkader Messahel a déclaré que cette dernière est capable d'offrir beaucoup au Danemark. «L'ouverture de l'Algérie sur le continent africain, le Monde arabe et l'Europe est un atout exceptionnel. Ses potentialités naturelles le sont aussi», a ajouté le ministre, rappelant que le grand avantage que présente l'Algérie présentement, est la réorientation de son économie vers la diversification.

Expliquant ses propos, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que l'Algérie a prévu dans ce sens, et ce malgré la crise qu'elle a vécue suite à la chute des prix du baril, une batterie d'avantages, tels que l'accès au foncier, aux crédits bancaires, des avantages fiscaux,...etc. Abordant en outre les avantages du Royaume du Danemark, Messahel a fait part du développement extraordinaire qu'a réalisé ce dernier dans bien des domaines. «Le développement du Danemark dans des nouvelles technologies, des énergies renouvelables, du médicament, l'industrie alimentaire et l'agriculture peuvent profiter grandement à l'Algérie», dira Messahel, en mettant l'accent sur la convention signée hier entre le groupe Saïdal et Novo Nordisk. Le ministre des Affaires étrangères n'a pas omis de saluer auparavant l'initiative du Royaume du Danemark portant réouverture de la chancellerie danoise à Alger. «La réouverture de cette dernière servira, dira Messahel, de trait d'union entre les deux pays.» Intervenant pour sa part, le ministre des Affaires étrangères danois, Anders Samuelsen, s'est dit lui aussi très content de ces retrouvailles entre les deux pays.

«C'est un très grand plaisir pour moi de visiter l'Algérie et d'accompagner cette importante délégation d'hommes d'affaires afin de rencontrer de potentiels partenaires algériens. L'occasion de cette visite est également spéciale puisque nous réinaugurons officiellement notre ambassade à Alger», a signifié le ministre. La réouverture de l'ambassade va renouveler, précisera Anders Samuelsen, les liens historiques et la longue amitié entre les deux pays. Pour le ministre des Affaires étrangères danois, «l'avenir pacifique et prospère ne peut jamais avoir lieu sans une croissance économique durable et créatrice d'emplois. Il est donc encourageant que nos communautés d'affaires montrent la voie en s'engageant dans des projets et des partenariats basés sur l'échange d'expériences et du savoir-faire, ainsi que sur des valeurs partagées». La délégation d'hommes d'affaires venue en Algérie à cette occasion représente, indique Anders Samuelsen, des entreprises leaders dans plusieurs domaines. La santé, l'activité maritime, l'énergie, l'agriculture et la sécurité sont des domaines qui ont fait du Danemark une puissance économique reconnue mondialement. Et au ministre des Affaires étrangères danois de conclure son allocution: «Le renforcement des liens commerciaux et de la coopération entre nos deux pays est une priorité pour nous, et je suis persuadé qu'il y a là de grands potentiels.» Il est à souligner que le forum d'affaires d'hier a vu la présence des ministres de l'Energie Youcef Yousfi et celui de la Santé Mokhtar Hasbellaoui.

Le président de Forum des chefs d'entreprise algérien (FCE), Ali Haddad, a pris part également au forum à la tête d'une forte délégation d'hommes d'affaires. A rappeler Anders Samuelsen était accompagné d' une délégation de 15 hommes d'affaires. Une cinquantaine de représentants d'entreprises danoises installées en Algérie y ont pris part.