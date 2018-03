POUR SA CONSOLIDATION DE L'ACTION ARABE COMMUNE Le CMAI honore le président Bouteflika

Le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (Cmai), a remis mercredi à Alger, lors de sa 35e session, une distinction au président de la République, Abdelaziz Bouteflika «pour son rôle primordial dans la consolidation de l'action arabe commune et ses efforts pour la préservation de la sécurité et la stabilité dans le Monde arabe». La distinction attribuée au président Bouteflika a été remise par le président honorifique du Cmai, le ministre saoudien de l'Intérieur, l'Emir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, au Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, le ministre saoudien de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui ont été également honorés à cette occasion.