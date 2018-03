PRODUCTION LOCALE DES BIENS LIÉS AUX TIC Une vingtaine de conventions- cadres signées

Dix-huit conventions-cadres, définissant le champ de collaboration entre le secteur industriel et celui des télécommunications, afin de renforcer la production locale des bien liés aux TIC, conformément aux besoins du marché, et réduire ainsi la facture d'importation de ces produits, ont été signées hier entre les entreprises des deux secteurs. Les conventions-cadres permettront d'ouvrir les discussions et d'encadrer les négociations entre les entreprises concernées pour la conclusion, par la suite, de contrats spécifiques pour la fourniture de produits et de services au profit des entreprises du secteur du Mpttn. Elles ont, entre autres, concerné les entreprises Algérie télécom, Algérie poste et Algérie satellite et le groupe Elec El Djazaïr pour la fabrication et la maintenance des équipements et des matériels dans les domaines de l'électronique, l'électricité, l'électrodomestique, les télécommunications et les services.

Une convention a été également signée entre les entreprises Algérie poste et Algérie télécom d'un côté et le groupe Getex de l'autre pour la fabrication de certains produits de textile. Ces deux entreprises du Mpttn ont également signé avec le groupe Imetal une convention-cadre pour la fabrication et la fourniture de pylônes, mâts et accessoires pour le déploiement des sites radios, transmission et maintenance génie-civil.