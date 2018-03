SA RENTABILITÉ ASSURÉE EST LA PRINCIPALE CAUSE Un "métier" avec de plus en plus d'adeptes

Taille du texte :

«Rahoum ighalou aâlina chorba.» C'est avec cette expression bien de chez nous, qui signifie qu'ils font une concurrence déloyale, que les revendeurs de voitures ont qualifié les nouveaux arrivés dans le «métier».

En effet, alors que certains se sont spécialisés dans cette «activité» en faisant carrément leur métier, on a pu découvrir durant notre enquête que des citoyens lambdas surfaient sur cette vague. On a rencontré des médecins, des avocats, des

cadres, des commerçants et même des militaires. Bref, tous ceux qui ont un peu d'argent l'investissent dans des voitures qu'ils revendent. La rentabilité est assurée...