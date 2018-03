UNE CÉRÉMONIE A ÉTÉ ORGANISÉE MARDI La Dgsn honore la femme

A la veille de la Journée internationale de la femme, la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) a organisé mardi, une cérémonie en l'honneur des femmes en général et de la femme algérienne en particulier. Le général-major Abdelghani Hamel a rappelé à cette occasion dans son discours d'ouverture, «les sacrifices et le courage qui a de tout temps caractérisé l'Algérienne et qui ont fait d'elle celle qu'elle est aujourd'hui». Lors de cette solennité empreinte d'une ambiance festive et conviviale, des femmes journalistes ou encore celles du gouvernement ont été honorées en personne par le général-major Abdelghani Hamel. Ont pris part à la cérémonie, des personnalités féminines publiques algériennes, ou encore la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, la ministre des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Iman Houda Feraoun, et la ministre de l'environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati.