RÉINTÉGRATION DES ENSEIGNANTS RADIÉS DE BLIDA Le Cnapeste et la tutelle trouvent un compromis

Par Massiva ZEHRAOUI -

Dans le sillage du dialogue avec les partenaires sociaux, Nouria Benghebrit s'est réunie, hier, avec les différents syndicats autonomes du secteur.

Les représentants du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (Cnapeste) et la tutelle trouvent un arrangement concernant le cas des enseignants révoqués de la wilaya de Blida. Selon les déclarations du porte-parole du syndicat, Messaoud Boudiba, les enseignants ont soumis des demandes collectives afin de réintégrer leurs postes de travail et cela sans tarder. Pour rappel, la responsable du secteur en annonçant que les enseignants radiés pourront rejoindre leurs établissements, en contrepartie, ils devraient introduire des recours individuels leur permettant de le faire. Une condition qui n'a pas été bien accueillie par les syndicalistes du Cnapeste.

Le point a d'ailleurs été soulevé lors de la réunion avec Nouria Benghebrit, dimanche dernier. Et pour cause, sur les 580 enseignants grévistes de Blida, ayant reçu les décisions de radiation, seulement 154 ont été réintégrés. La ministre a, par conséquent, appelé le reste à venir déposer le plus tôt possible leurs recours. Dans un premier temps, la responsable a été catégorique et ferme là-dessus, insistant sur le fait que la réhabilitation des enseignants grévistes ne se fera que par le dépôt d'une demande auprès des directions de l'éducation. Par conséquent, le syndicat a campé sur sa revendication portant sur la suppression de cette condition. Les leaders du Cnapeste ont même parlé d'une éventuelle reprise de la grève, tant que la tutelle ne revient pas sur cette mesure.

Le Cnapeste a jugé que les enseignants de Blida qui ont fait grève doivent être réintégrés sans aucune condition, comme les 19 000 autres. Le syndicat a fait appel aux autorités concernées, les invitant à intervenir raisonnablement pour désamorcer cette situation. Car, cela éviterait de replonger, une nouvelle fois dans un débrayage. Messaoud Boudiba a d'un autre côté souligné que cette procédure n'a pas lieu d'être, car elle n'est pas conforme à la loi. Et d'ajouter que c'est là l'occasion pour les pouvoirs publics de satisfaire pleinement les préoccupations exprimées depuis un moment, pour clore définitivement ce chapitre.

Ainsi, Messaoud Boudiba a affirmé que sur la base du point de concordance avec le ministère de l'Education nationale, tous les enseignants radiés, sans exception regagneront leurs classes au sein de leurs établissements scolaires à Blida, après dépôt de recours collectifs.

D'autre part, la réunion entre les deux partis qui s'est déroulée récemment, et qui a duré pas moins de 13 heures, n'a pas été sans résultats fructueux. En effet, le ministère de tutelle et le Cnapeste sont parvenus à dégager des solutions. A savoir; l'installation d'une commission commune sur la promotion des enseignants aux grades supérieurs.

Par ailleurs, dans le sillage du dialogue avec les partenaires sociaux, Nouria Benghebrit s'est réunie hier avec les différents syndicats autonomes du secteur. Le Snapest, le Satef, le CLA, le Snte et enfin l'Unpef, sous la bannière de l'intersyndicale, remettront sur la table des négociations, leurs demandes phares. Celles-ci portent entre autres, sur «l'application des résultats de la commission mixte chargée de la révision du statut particulier des travailleurs de l'éducation». La dernière réunion organisée par le ministère de l'Education nationale n'avait débouché sur aucun résultat pour dissuader les représentants des cinq syndicats d'observer un débrayage de deux jours, et les travailleurs de l'éducation ont tenu comme prévu cette grève qui a été massivement suivie par le corps enseignant.

