MASCARA Une adolescente tue son jumeau

On dit que les jumeaux sont inséparables, mais parfois de petites jalousies entre eux peuvent mal finir. Comme ce drame à Mascara, où une jeune adolescente de 16 ans, a tué froidement son jumeau. En effet, un quartier tranquille de la ville de Mascara a été secoué par ce véritable drame familial. Cette famille qui était ce qu'il y a de plus ordinaire, composée d'un père gentil, fonctionnaire dans la santé, d'une mère femme au foyer et de deux enfants jumeaux (un garçon et une fille, Ndlr), a connu un tournant dramatique. La fille a poignardé son frère jumeau, le laissant gisant dans une mare de sang. Quand les parents sont rentrés, ils ont été choqués de voir leur fils rendre l'âme au milieu de leur salon. Il a été poignardé à plusieurs reprises. Les services de sécurité sont alors alertés. Leurs soupçons vont directement vers les membres de la famille, n'ayant constaté aucune effraction. Ils ont été tous embarqués. Après interrogatoire, la fille est passée aux aveux. Le père qui a reçu un autre choc, après la perte de son fils unique, a été victime d'une crise cardiaque. Il est hospitalisé dans un état critique, pendant que sa fille croupit en prison et que son fils n'est plus. Dramatique!