HADJ 2018 Il coûtera plus de 50 millions

Par Ilhem TERKI -

L'opération de paiement débutera à partir du 18 du mois en cours.

Les futurs hadjis savent désormais combien ils devront dépenser. Il leur en coûtera plus de 50 millions de centimes! «Le paiement du coût du Hadj 2018, estimé à 405.000 DA, sans le billet d'avion, s'effectuera à partir du 18 mars 2018», a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Le même département informe les futurs pèlerins que le paiement du coût du Hadj 2018, «s'effectuera à partir du 18 mars 2018 auprès des agences de la Banque d'Algérie, à travers le territoire national», précise le même communiqué. Par ailleurs, le ministère avait relevé que le prix du billet d'avion pour se rendre aux Lieux saints de l'islam est de 120.000 DA, et dont la date de vente au niveau des agences d'Air Algérie sera fixée très prochainement. Quant au coût global du Hadj, «il est fixé à 525.000 DA», selon la même source.

En outre, les frais du Hadj pour cette année sont plus élevés par rapport aux années précédentes. Il passe de 376.000 DA, «billet d'avion non inclus» en 2017 a 405.000 DA en 2018. Par ailleurs, il est important de rappeler que les hadjis doivent se présenter avec l'attestation de tirage au sort, délivrée par l'APC ou le récépissé de dépôt de dossier, pour l'obtention d'un passeport (spécial Hadj), délivré par la daïra ou du passeport spécial pèlerinage, pour le versement du pécule du Hadj, rappelant dans ce sens, que les inscriptions pour l'accomplissement du Hadj au titre de l'année 2018 ont été clôturées le mois dernier. Dans ce cadre, l'Algérie adopte une approche approfondie permettant aux citoyens n'ayant pas eu de chance au tirage au sort, d'accomplir cette année les rites du Hadj. Aussi, pour cette année, rappelons la décision prise par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, fixant le délai permettant d'accomplir de nouveau ce rite, à sept ans au lieu de cinq précédemment, afin de donner une chance à tous les candidats lors du tirage au sort. Reste à ajouter que, conformément aux prévisions de ce secteur, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, est actuellement engagé dans d'intenses préparatifs pour la réussite du Hadj 2018. Pour ce qui est des frais Hadj pour cette année, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Mohamed Aïssa, avait indiqué récemment qu'ils avoisineront les 50 millions de centimes, avec une augmentation de l'ordre de 5%, imposée par l'Arabie saoudite. Concernant les frais d'hébergement, le ministre a jugé le négociateur algérien de «performant», car il «a réussi» à faire baisser les frais de location des résidences à La Mecque de 70 rials saoudiens environ, par rapport à l'année dernière.