Admirable Algérienne!

La femme algérienne «force l'admiration» et elle peut «être fière» de ses réalisations, a affirmé, jeudi dernier, Jour international consacré à la célébration de la fête de la femme, le président Abdelaziz Bouteflika qui a tenu, comme chaque année en pareille date, à rendre un hommage particulier aux femmes algériennes. Lors d'une cérémonie organisée à cette occasion, sous la présidence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia et à laquelle ont pris part les membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique, des figures féminines politiques, économiques et médiatiques, des représentantes des mouvements syndicaux et de la société civile ainsi que des moudjahidate, le chef de l'Etat a adressé un message, à la femme algérienne, lu en son nom par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, dans lequel il l'a appelée à «redoubler d'efforts pour être à la hauteur des attentes et de la responsabilité qui lui incombent dans la construction de l'avenir de l'Algérie». Pour le chef de l'Etat «la femme algérienne est aujourd'hui à l'avant-garde des promoteurs de la réforme et demeure un des garants de la stabilité et du progrès de notre pays». Elle est appelée donc «à relever les prochains défis et à renforcer les fondements de la société que nous continuerons à bâtir avec détermination et persévérance, une société authentique et moderne, tolérante et solidaire, fondée sur l'Etat de droit». Abdelaziz Bouteflika a saisi l'occasion du 8 mars pour exhorter également la femme à accomplir son devoir historique «celui de la sauvegarde de notre authenticité et l'éducation de nos générations montantes». La mission de veiller à la formation et à l'éducation des générations montantes est parmi les devoirs de la femme algérienne, mais pas seulement, a souligné le président qui a rappelé à la femme sa lourde charge de préserver la civilisation et l'identité de tout un peuple avec sa triple composante l'islam, l'arabité et l'amazighité. Conscient que la femme est le fondement même de la société, le président a insisté sur le rôle de la famille et de la mère en particulier pour inculquer «nos valeurs ancestrales et le sens civique aux générations montantes, renforcer les fondements de l'école, ce qui nous permettra de lutter contre la propagation de la violence dans notre société, les fléaux de la drogue et des dangers qu'ils représentent pour nos générations montantes et pour le cadre de vie que nous ambitionnons d'atteindre». La femme qui a à préserver la mémoire, la civilisation, l'identité et toutes les valeurs de la société, est également la source du développement de l'Algérie, non pas uniquement grâce à sa participation effective dans les différents domaines d'activité, mais surtout en raison de sa force à inculquer la culture de l'effort et du travail aux enfants et au sein de la société. Faut-il rappeler que «la société procède de la famille, dont l'harmonie est la femme»? Tout en rappelant à la femme algérienne ses devoirs, le président n'a pas manqué d'évoquer ses acquis accomplis depuis l'indépendance. Des réalisations et des progrès dont elle est en droit de «s'enorgueillir» et qui «ont renforcé sa place et forcé l'admiration dans son environnement local et régional». «L'histoire retiendra cette avancée remarquable de la femme algérienne, tout comme elle retiendra ses hauts faits durant le combat libérateur, mais aussi tout au long des six décennies d'édification et de construction post-indépendance ainsi que sa capacité de résilience et ses sacrifices pour la sauvegarde de l'Etat algérien durant la tragédie nationale», a ajouté le président Bouteflika, rendant hommage au combat de l'Algérienne durant la guerre de libération et celle contre le terrorisme. Abdelaziz Bouteflika a rappelé les efforts menés par l'Etat pour l'émancipation de la femme sur le plan politique et la promotion de ses droits socioprofessionnels. Il a indiqué à ce propos que l'Algérie est «un pays pionnier en matière de représentation féminine au Parlement» mettant en avant, par la même occasion, sa détermination à poursuivre cette démarche en incluant dans la dernière révision constitutionnelle la responsabilité de l'Etat d'oeuvrer en faveur de la parité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail et pour l'accès de la femme aux postes de responsabilité dans les institutions et administrations publiques, ainsi que dans le secteur économique. «En somme, l'Algérie peut être fière des droits et de la place que la femme a acquis dans tous les domaines», a conclu le président Bouteflika.