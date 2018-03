REPORT DE L'EXAMEN DU BAC POUR APRÈS LE RAMADHAN Les syndicats divisés

Par Madjid BERKANE -

Le report de l'examen du bac va permettre notamment aux élèves de rattraper le retard qu'ils ont accusé suite à la grève déclenchée par le Cnapeste

Les candidats au bac seront aussi consultés par le ministère. La décision du report ou du maintien de la date initiale du bac sera basée sur ce que pense la majorité.

Le lancement par le ministère de l'Education nationale d'une consultation quant au report de l'examen du bac pour après le mois de Ramadhan (entre le 19 et le 24 juin) divise les syndicats du secteur. Alors que les syndicats de la Fnte, de l'Unpe et du Satef, ont exprimé leur enthousiasme, en soulignant que cette décision va permettre aux candidats d'avoir plus de temps pour les révisions, des conditions adéquates pour le déroulement du bac et du temps pour rattraper les cours perdus en raison de la grève, d'autres syndicats pensent le contraire et expriment leur désapprobation. Il s'agit du Cnapeste, du CLA et du Snapest. Le report du bac pour le Cnapeste et CLA est inutile «étant donné que l'intervalle entre les deux dates proposées (15 jours) est insuffisante pour rattraper les cours perdus à cause de la grève», ont-ils signifié Pour le coordinateur national du Snapest, Meziane Meriane, «la question exigeait normalement la publication du rapport de la Commission nationale de suivi des programmes sur le taux d'avancement des cours dans les wilayas touchées par la grève». Meziane Meriane trouve aussi la décision inutile, car sa coïncidence avec le mois sacré ne servira pas au rattrapage des cours. S'exprimant de son côté par rapport à la question, la présidente de la Fédération des associations de parents d'élèves, Djamila Khiar, s'est dit favorable à la décision. «Le report de l'examen du bac va permettre notamment aux élèves de rattraper le retard qu'ils ont accusé suite à la grève déclenchée par le Cnapeste», dira-t-elle. Djamila Khiar a saisi par ailleurs l'occasion de faire savoir que les candidats au bac seront consultés et leur avis sera pris en considération par la tutelle. Le site de l'Office national des examens et concours (Onec) sera ouvert prochainement pour une durée de 48 heures en vue de consulter les futurs candidats au baccalauréat», a-t-elle souligné, ajoutant que le ministère, une fois qu'il aura recueilli les avis des élèves et des associations des parents d'élèves réunis, décidera du report ou du maintien des dates fixées précédemment. «L'ouverture de ce site est prévue pour lundi prochain», a précisé le ministère de l'éducation. Par ailleurs, de nombreux observateurs ont applaudi la décision de Benghebrit. «Ladite décision va surtout permettre à la famille éducative de se concentrer sur l'examen du bac et bien s'y préparer», indique-t-on. «Le temps qui reste pour le déroulement de l'examen est assez court pour que les syndicats jouent encore avec le destin des élèves», tiennent-ils à rappeler. A ce propos, il faut dire que le ministère de l'Education a dans le but de permettre aux élèves des wilayas touchées par la grève du Cnapeste de disposer de plus de temps, pris la décision de décaler la date des vacances de printemps d'une semaine. «D'autres décisions vont être prises ultérieurement par le ministère, afin de permettre le rattrapage des cours perdus», a annoncé récemment la ministre. Au sujet de la grève, il est à préciser que les wilayas de Béjaïa, Blida et Tizi Ouzou auraient été les plus concernées. La grève dans ces wilayas a été déclenchée par le Cnapest depuis le 27 novembre dernier, tandis que dans les autres wilayas elle aura débuté vers la fin du mois de janvier. Il est utile de rappeler que l'examen du bac de l'année dernière ne s'est pas déroulé dans de bonnes conditions. Les tentatives de fraude par certains candidats et l'exclusion de certains autres pour retard ont poussé le président de la République à ordonner l'organisation d'une seconde session pour les retardataires. Le président a jugé injuste de priver un candidat d'un examen aussi important pour cause de retard de quelques minutes.