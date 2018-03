ALORS QUE LA CRÉATION D'UN LABEL EST ENVISAGÉE L'huile d'olive tient salon

Par Abdelkrim AMARNI -

Une amélioration quantitative et qualitative de la production oléicole

Les surfaces agricoles consacrées à l'oléiculture ont bondi à 500.000 hectares depuis 1999.

La création d'un «label» pour l'huile d'olive et l'huile de table, comme ce fut le cas pour les dattes «Deglet Ennour», est envisagée, a affirmé Chérif Omari, directeur de la régulation et du développement de la production agricole au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Il a précisé que cette opération permettra l'organisation et la protection de la filière, ainsi qu'une meilleure commercialisation dans le monde.

Ainsi, s'exprimait mercredi, lors de l'ouverture de cette seconde édition du «Salon international de l'olive, huiles d'olive, process et dérivés de l'olive», au Palais des expositions (Alger), Omari a indiqué que les surfaces agricoles consacrées à l'oléiculture ont bondi de 150.000 hectares (ha) en 1999 à près de 500.000 ha à ce jour. Il a informé les présents que la politique suivie par le secteur, en matière de développement de cette filière vitale, a permis d'obtenir des résultats positifs et encourageants. Ce 2ème salon international de quatre jours, qui ferme ses portes aujourd'hui, s'est tenu sous le slogan «Pour une amélioration quantitative et qualitative de la production oléicole». Il aura permis un échange positif d'expériences aux fins de développement de cette filière. Pour ce même responsable, le salon, rehaussé par la présence du directeur exécutif du Conseil oléicole international, Abdelatif Ghedira, a bénéficié de l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, afin de réaliser l'objectif tracé pour le développement de l'oléiculture et l'augmentation des capacités de production, en termes quantitatif et qualitatif.

Des efforts ont été consentis en vue d'atteindre une production annuelle de près de 90 millions de litres d'huile d'olive. Ce volume est appelé à augmenter lors des prochaines années, au vu de la dynamique qui caractérise le secteur. Ce salon est organisé à la veille de l'installation d'un Conseil des professionnels de la filière oléicole qui regroupe tous les opérateurs activant dans ce domaine. Omari a affirmé que ce conseil permettra une amélioration rapide du rendement de cette filière, à travers l'accompagnement, la formation et le recours aux techniques modernes de production. Selon lui, le ministère soutient l'élargissement des superficies consacrées à l'oléiculture et l'orientation des investisseurs vers les activités de transformation, l'irrigation sur des bases scientifiques et l'utilisation des technologies de pointe et des techniques de conservation et de stockage. Il s'agit également de l'extension des exploitations de cette filière vers les Hauts-Plateaux et le sud du pays en vue d'augmenter la production et d'encourager l'exportation. Omari a fait savoir que le ministère veille à l'amélioration de la formation dispensée dans les instituts d'agronomie et les Chambres d'agriculture, qui accompagnent ces producteurs. A cela, il faut ajouter la formation assurée par les instituts relevant du ministère. Cette action est menée en coordination avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, pour promouvoir le niveau d'encadrement et d'orientation agricole.

Intervenant à l'ouverture de ce salon, le directeur exécutif du Conseil oléicole international (COI), Abdellatif Ghedira, a indiqué que l'Algérie était classée 4e sur le marché mondial et 3e quant à sa consommation, ce qui implique pour cette filière de doubler sa production pour mieux investir le marché international «eu égard au volume des activités du secteur, au nombre des entreprises algériennes exerçant dans ce domaine et au niveau de production», a souligné Ghedira, pour qui une entrée prochaine sur le marché international est prévue. Le COI, qui réunit tous les pays producteurs d'olive vise à développer la production de la filière sur le marché international, en termes de quantité et de qualité et à se conformer aux normes internationales en matière de production. 80 exposants nationaux et étrangers ont pris part à ce salon, dont la Palestine, qui célèbre sa première année d'adhésion au COI. Des ateliers et des conférences scientifiques animées par des experts en la matière et le Concours national de la meilleure huile d'olive de l'année 2018 étaient au programme de cette manifestation économique.