ANCIEN JOURNALISTE D'EL MOUDJAHID ET MEMBRE FONDATEUR D'EL WATAN Mohammed Larbi n'est plus

Homme attachant, il n'hésitait pas à aider les jeunes journalistes à mieux traiter un sujet.

Le journaliste et un des fondateurs du quotidien El Watan, Mohammed Larbi, est décédé samedi à Alger d'un arrêt cardiaque, a-t-on appris auprès de la rédaction de ce journal.

Agé de 65 ans, Mohammed Larbi avait entamé sa carrière journalistique au sein du quotidien El Moudjahid avant de lancer avec d'autres confrères, durant les années 90, le journal francophone El Watan, au sein duquel il a continué d'y exercer jusqu'à sa mort.

Plus connu par son pseudonyme de «T. Hocine» durant la décennie noire, il était l'un des spécialistes des questions internationales. Il aura géré le service «Inter» d'El Watan depuis sa création en 1990 jusqu'à 2011 pour se consacrer ensuite à l'analyse avec ses nombreux éditoriaux sur les dynamiques géopolitiques qui agitent notre région.

Mohammed Larbi etait surtout un fervent soutien aux peuples qui luttent pour leur autodétermination à l'image de la cause palestinienne et celle du Sahara occidental pour lesquelles il aura consacré de nombreux papiers et éditoriaux.

Mohammed Larbi était un fin connaisseur des dossiers. C'est une mémoire vivante de toutes les questions internationales qu'il a suivies depuis les années 80 au sein du journal El Moudjahid, où il avait fait ses armes avant de se lancer dans «l'aventure intellectuelle» en créant avec ses amis et collègues le quotidien El Watan. Homme attachant, il n'hésitait pas à aider les jeunes journalistes à mieux traiter un sujet en leur livrant des précisions ou des anecdotes qu'il avait glanées tout au long de sa riche carrière.

C'est une perte énorme pas seulement pour El Watan, mais aussi pour toute la presse nationale. L'enterrement a eu lieu hier au cimetière d'El Kettar (Bab J'did) après la prière d'El Aâser.