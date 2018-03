BOUIRA Caravanes médicales a travers la wilaya

Après la mission médicale organisée conjointement par l'Association des donneurs de sang, l'Association populaire d'amitié franco-algérienne, la direction de la santé et de la population, la wilaya de Bouira, une mission qui a vu l'arrivée d'une équipe médicale composée de 29 médecins spécialistes, infirmiers spécialisés et qui ont accompli plus de 334 actes médico-chirurgicaux dans diverses spécialités au niveau de l'EPH de Bouira et de l'Epsp Aboubakr Belkaïd.

Depuis jeudi, une autre mission médicale composée de 50 spécialistes dans plusieurs disciplines, sillonne la wilaya. La première commune visitée, a été Chorfa, dans la daïra de M'Chedallah à l'extrême est de la wilaya où l'Association Kafil el yatim a grandement participé à l'opération qui aura permis plus de 500 consultations gratuites.. La même caravane s'est rendue hier dans la commune de Bordj Okhriss, au sud de Bouira.

Cette initiative prise par la nouvelle directrice du secteur, s'inscrit dans le cadre des engagements pris par elle lors des réunions des exécutifs, organisées au niveau des 12 daïras et où les populations avaient soulevé le problème du manque de spécialistes dans certaines zones enclavées. Le programme retenu pour ces missions concerne des consultations médicales spécialisées (cardiologie, gynécologie, pédiatrie), des soins dentaires, le dépistage du diabète, du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, des consultations en psychologie, en psychomotrice.