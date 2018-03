SIDI BEL ABBÈS Le cadavre d'un enfant volé de sa tombe

L'horreur n'a pas de limites. Désormais, les morts ne reposent plus en paix. Cette semaine, à Sidi Bel Abbès, un groupe d'inconnus a creusé la tombe d'un enfant récemment enterré et a volé son cadavre, probablement, pour l'utiliser à des fins de sorcellerie. Une autre hypothèse peut être à l'origine de cet acte abject: le trafic d'organes. C'est du moins ce que pensent les habitants et la famille du défunt vu que le cadavre a été subtilisé peu de temps après son enterrement. C'est un groupe de citoyens, présents au cimetière pour un enterrement, qui a alerté la Gendarmerie nationale après la découverte d'une tombe ouverte et le constat de l'absence de la dépouille mortelle. La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête afin d'élucider cette affaire et arrêter les profanateurs de la tombe et voleurs du cadavre.