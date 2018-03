POUR DES AFFAIRES DE DROGUE 26 individus interpellés à Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

Pas un jour où on n'annonce pas des arrestations liées au trafic de drogue

les services de sécurité ont eu à traiter 16 affaires, mettant en cause 26 personnes.

Le bilan de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, pour le mois de février dernier, rendu public hier par la cellule de communication, fait ressortir qu'au volet relatif aux infractions à la législation sur les stupéfiants et substances psychotropes, les services de sécurité ont eu à traiter 16 affaires, mettant en cause 26 personnes.

Ces dernières ont été présentées au parquet. 10 parmi les mis en cause dans ce genre d'affaires, ont été mis en détention préventive, 11 ont été cités à comparaître, trois ont été placés sous contrôle judiciaire alors que deux ont été laissés en liberté provisoire.

Ces chiffres concernent la période allant du 1er au 28 février 2018, précise notre source.

En outre, au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc.), les services de la police judiciaire de la wilaya de Tizi Ouzou ont examiné 69 affaires, mettant en cause 96 personnes, lesquelles ont été présentées au parquet. Deux individus incriminés ont été placés en détention préventive et 94 autres ont été citées à comparaître.

S'agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens atteinte aux biens, vols simples et dégradation, les mêmes services ont eu à traiter 34 affaires, révèle-t-on. Dans ce genre d'affaires, on dénombre 49 personnes impliquées et qui ont été présentées au parquet. Cinq ont été mises en détention préventive et 44 ont été citées à comparaître. «Quant aux affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d'ivresse, outrage à corps constitué), les services concernés ont traité 44 affaires impliquant 63 personnes, lesquelles ont été présentées au parquet, une a été mise en détention préventive et 62 ont été citées à comparaître», souligne en outre la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou.

Par ailleurs, au volet d'atteintes aux bonnes moeurs, huit affaires ont été traitées, durant le mois de février passé. Le nombre de mis en cause est de 16 personnes, lesquelles ont été présentées au parquet. Deux ont été mises en détention préventive, deux ont été placées sous contrôle judiciaire, 11 ont été cités à comparaître et une a été laissée en liberté provisoire. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 415 opérations dites coup de poing ont été initiées durant la période considérée, ciblant 3175 points (quartiers sensibles, lieux publics, cafés, marchés, gare routière et chantiers de construction). Au total, 4068 personnes ont été contrôlées, 70 parmi elles ont été présentées au parquet pour divers délits.

Ainsi, cinq ont été présentées pour port d'arme prohibée, 19 pour détention de stupéfiants et psychotropes, 20 faisant l'objet de recherches, une pour séjour illégal et 25 pour autres délits. Ces mêmes opérations se sont soldées par la mise en détention préventive de huit personnes. Il y a lieu de souligner enfin que la police a recensé pour le même mois 26 accidents de la circulation routière au cours desquels 29 personnes ont été blessées.

On ne déplore fort heureusement aucun décès. Mais il s'agit là d'un bilan partiel qui ne prend pas en considération les accidents qui sont recensés par les services de la gendarmerie qui interviennent plutôt dans les zones rurales.