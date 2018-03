ALORS QUE LEUR NOMBRE AUGMENTE Retraités: nouveau casse-tête du gouvernement

Par Bouzid CHALABI -

Le taux d'augmentation annuelle des pensions pourrait être revu à la baisse. Le gouvernement va prochainement trancher cette éventualité.

Ce sont près de 50.000 personnes qui vont s'ajouter cette année au 3.000.000 de pensionnaires actuels de la Caisse nationale des retraites (CNR). Ce nombre de nouveaux retraités a été annoncé par le directeur général de celle-ci, Slimane Melouka. Certes, on est loin des 150.000 nouveaux retraités de 2015, mais toujours est-il que la situation financière de la caisse n'en sera pas moins impactée compte tenu du fait qu'elle reste en prise avec cette équation des plus complexes: deux cotisants pour un retraité, alors que pour assurer l'équilibre de la CNR, comme l'a sciemment rappelé son DG dans une émission de télévision consacrée au sujet, il faut tout au moins quatre cotisants pour un pensionnaire. Ce qui sera difficile d'atteindre dans le sens où le rythme actuel et à venir de nouveaux postes d'emplois créés va rester encore pour longtemps pas en mesure de rétablir l'équilibre financier dont a grandement besoin la CNR.

Cette dernière doit verser chaque année entre 80 et 86 milliards de dinars pour sa pléthore de retraités et ayants droit (reversements). Autrement dit, le déséquilibre financier va encore perdurer au point même d'exacerber davantage la situation de la CNR. Faut-il rappeler au passage que celle-ci s'est maintes fois retrouvée au bord de l'asphyxie financière sous l'effet de l'explosion du nombre de retraités à prendre en charge et d'une inquiétante régression de la masse des cotisants? Or, Et comme à chaque fois, c'est l'Etat qui a volé au secours de la CNR, à travers le Trésor public, en levant des impôts ou des taxes en sa faveur. En effet, il a été procédé à l'augmentation des cotisations salariales qui sont passées en quelques années de 16 à 18%. Ces derniers (impôts et taxes) considérés comme étant impopulaires, car directement prélevés des salaires des travailleurs, vont sans aucun doute périodiquement augmenter pour être à la hauteur des besoins financiers colossaux de cette caisse. Notons aussi qu'en plus de ces initiatives, il faut ajouter la ponction sur la fiscalité pétrolière (2%) et la mobilisation des reliquats des caisses de solidarité. Cependant, toutes ces mesures que l'on considérait comme nécessaires pour pérenniser autant que possible ce système de retraite à bout de souffle, se sont avérées insuffisantes au point où il a fallu trouver d'autres ressources. Dans cette perspective, le DG de la caisse a fait savoir que le gouvernement a instauré, spécialement pour renflouer les caisse de la CNR par la loi de finances 2018, une taxe spéciale sur les importations de marchandises.En clair, un prélèvement obligatoire de 1%. Un recours qui, selon l'invité de Canal Algérie, «vise à éviter, du moins quelque peu, une rupture de financement pour les retraites à venir».

Et d'ajouter dans ce sens «les recettes ainsi prélevées seront affectées au compte de la CNR qui ainsi verra ses disponibilités financières momentanément renforcées». Interrogé pour savoir si réellement la majoration des pensions, comme cela se fait automatiquement chacun année, n'aura pas lieu en 2018, le DG a répondu tout de go «c'est tout à fait faux». Cependant, le DG a tenu à rappeler que «les montants de l'écrasante majorité des pensions ont augmenté automatiquement auparavant de 3 à 4% chaque mois de mai, elles ne sont plus que de 2,5% ces deux derniers exercices». Toujours à propos de ce dernier taux, le DG a avancé «c'est un taux qui doit être étudié sur le plan disposition et donc c'est le conseil d'administration de la caisse qui va faire des propositions au gouvernement par rapport à ce taux et voir son impact financier et donc la question de son maintien ou de sa réduction sera étudiée dans les prochains jours». Et d'ajouter «les conditions financières de la caisse sont telles que cela devient pratiquement impossible de maintenir un tel taux. Mais la décision finale revient au gouvernement». Soulignons que le nombre de retraités a considérablement augmenté au cours de ces 10 dernières années, sous le double effet de l'arrivée massive de travailleurs ayant atteint l'âge légal de la retraite et des retraites anticipées accordées à certaines conditions, à toute une légion de travailleurs. En effet, alors qu'il n'était que d'environ 1,4 million à la fin de l'année 2000, le nombre de retraités a dépassé les trois millions à fin 2017. Une pléthore de pensions que ne compense malheureusement pas le nombre de salariés cotisant à la retraite. Le pays ne retrouve pas le plein emploi (12% de la population active est au chômage) et les travailleurs du marché informel ne cotisent pas. Des chiffres qui iront certainement en augmentation, même si le gouvernement a décidé de les juguler quelque peu au moyen d'une limitation du droit à la retraite anticipée, qui pourrait réduire d'environ 80.000 le nombre de prétendants à ce type de retraite.