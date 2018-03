IL A ÉTÉ ÉLU EN PRÉSENCE DE SIDI SAÏD L'Ugta a un nouveau secrétaire pour Constantine

Par Ikram GHIOUA -

Le secrétaire général de l'Ugta Abdelmadjid Sidi Saïd a présidé hier une assemblée générale élective à Constantine qui a abouti à l'élection de Zoheir Bensaha au poste de secrétaire général de l'Ugta au niveau de la wilaya de Constantine. Lors d'une intervention, l'hôte de Constantine ne manquera pas de saisir l'occasion pour insister sur la stratégie du dialogue qui demeure un principe fondamental sur lequel se basent les militants de l'Ugta, mais aussi pour parler de la paix acquise dans le pays. Cette élection intervient après une crise qui dure depuis 2016 à Constantine, une crise qui vient enfin de trouver une issue en présence de pas moins de 230 délégués. L'Ugta compte près de 35.000 travailleurs au niveau de la wilaya. Pour rappel, la crise survenue au niveau de la maison syndicale de Constantine résulte du gel des activités du secrétariat local dirigé par Boudjamaâ Rahma. Chose qui a paralysé toute représentation syndicale au niveau de la capitale de l'Est. Toutes les initiatives entreprises pour redresser la situation se sont avérées cause perdue, néanmoins avec ce congrès, on va vers l'apaisement.