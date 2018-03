LE PARTI A RENDU HOMMAGE À QUELQUES MOUDJAHIDATE ET LARBI BEN M'HIDI Le FLN revisite l'Histoire

Par Mohamed BOUFATAH -

Le secrétaire général du FLN, n'a pas tari, hier, d'éloges sur les précédentes décisions du président de la République, lors de la cérémonie de remise de boucliers aux familles de quelques moudjahidate et le martyr Larbi Ben M'hidi, tenue à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration de Aïn Benian (Alger). La cérémonie dédiée également à la femme à l'occasion du 8 Mars, a été ponctuée par les extraits du discours prononcé par le chef de l' Etat, il y a 10 ans, soit à l'occasion de la Journée internationale de la femme du 8 Mars 2009, pour souligner que «le président Bouteflika avait contribué à l'émancipation des droits politiques de la femme». «Cette rencontre a été organisée pour combattre la culture de l'oubli», a-t-il encore indiqué. «Depuis 20 ans, soit depuis l'arrivée au pouvoir de Abdelaziz Bouteflika en 1999, la femme a bénéficié de soins particuliers», a-t-il souligné. «Alors qu'il n'était que de 15, le nombre de femmes députées est passé à 145 en 2012 grâce à la politique des quotas», a-t-il indiqué. A titre de rappel, les élections législatives de 2012 ont permis à 146 femmes d'accéder à l' APN, chambre basse du Parlement), alors que seulement 29 femmes ont siégé dans la précédente législature (2007-2012). Le patron du FLN a rappelé à cette occasion qu'«avec les résultats des élections de mai 2010, l'Algérie occupe le premier rang dans le Monde arabe en matière de représentation des femmes aux Parlements nationaux». «Cette avancée est venue dans le sillage de la loi organique du 12 janvier 2012 adoptée en application de l'article 31 bis de la Constitution, telle qu'amendée en 2008», a-t-il réitéré. «Cette promotion constitue une reconnaissance aux moudjahidate ayant pris part à la guerre de libération», a-t-il poursuivi. Sur sa lancée, il ajoutera que «le président de la République a nommé une femme à la tête du Conseil d'Etat, de nombreuses femmes chefs de daïra, walis, consules et consules générales...». «L'Algérie se distingue du Monde arabe par la désignation d'une femme aux grades de général et général-major», a-t-il noté. Le FLN a honoré à titre posthume les moudjahidate, Malika Gaïd, Meriem Bouattoura, Zoubida Ould Kablia, Sakina Zizi, Messaouda Badj Meriem, Ourida Meddad et Larbi Ben M'hidi.