IL A TRACÉ UN PROGRAMME DE FORMATION AU PROFIT DE SES JEUNES Le RND veut investir la Toile

Par Nadia BENAKLI -

Sachant parfaitement que les enjeux politiques et les batailles électorales se jouent en grande partie sur le Net, le parti de Ahmed Ouyahia s'implique en force.

Le RND mise beaucoup sur la formation de ses élus. Le Rassemblement national démocratique a tracé deux programmes de formation au profit des militants dont l'un consiste à initier les jeunes à investir les réseaux sociaux. «Nous avons établi un programme de formation au profit des jeunes pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux», a affirmé le porte-parole du parti, Seddik Chihab. Contacté par nos soins, ce responsable explique que le programme concerne toutes les structures du parti à travers les 48 wilayas du pays. «Le RND dispose d'un site Web qui est actualisé, mais nous voulons renforcer notre présence sur les réseaux sociaux», a soutenu notre interlocuteur. L'objectif est de renforcer la communication via les réseaux sociaux pour faire connaître les différentes activités du parti et son programme d'action. Ce choix n'est pas fortuit. Sachant parfaitement que les enjeux politiques et les batailles électorales se jouent en grande partie sur le Net, le parti de Ahmed Ouyahia s'implique en force. Il s'entraîne d'ores et déjà pour les prochaines échéances électorales. Deuxième parti majoritaire après le FLN, le RND qui a renforcé sa place sur l'échiquier politique, aspire à élargir son réservoir électoral. Pour cela, le meilleur moyen de faire la chasse aux électeurs reste bien entendu la Toile. Au bout d'un simple clic, le message politique est transmis à des centaines d'internautes. Aucune campagne sur le terrain ne peut réaliser un tel écho en un temps record. Le RND veut donc renfoncer sa présence dans le monde virtuel tout en restant actif sur le terrain. Le parti de Ahmed Ouyahia ne veut épargner aucun volet pour mieux mobiliser et élargir sa famille politique. Afin de mieux encadrer ses élus, la direction a même lancé un programme de formation à travers ses structures. Le RND ne laisse rien au hasard. Le parti présidé par le Premier ministre Ahmed Ouyahia sait très bien que l'investissement dans la formation est un créneau porteur. C'est pourquoi, il a tracé tout un agenda pour entraîner ses élus à la chose politique. Ahmed Ouyahia a d'ailleurs chargé ses cadres de multiplier les rencontres sur le terrain pour mieux orienter les militants. «Nous avons programmé des rencontres régionales pour aller à la rencontre des militants et leur expliquer les orientations du dernier conseil national du parti», a indiqué Chihab. Ce dernier a présidé mercredi dernier la session du conseil de wilaya d'Alger élargi aux élus locaux. Certes, le secrétaire général du parti est pris par ses engagements au sein du gouvernement, il n'en demeure pas moins que ses collaborateurs investissent le terrain. Le parti n'a pas raté l'occasion de la Journée internationale de la femme. Une rencontre des femmes militantes a été tenue hier à Mila pour mettre le point sur le rôle de la femme et sa contribution dans la vie politique. Une autre rencontre régionale est prévue le week-end prochain dans l'est du pays.