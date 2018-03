VOL ET TRAFIC DE VOITURES À L'EST DU PAYS Le réseau démantelé à Annaba

Par Wahida BAHRI -

Activant entre Annaba, El Tarf et Sétif, un réseau de voleurs et trafiquants de véhicules, a été démantelé, en fin de semaine dernière par les éléments relevant du groupement de Gendarmerie nationale de Annaba, selon un communiqué émanant de ce corps. Aux termes dudit document dont nous détenons une copie, l'affaire a été enclenchée suite à deux dépôts de plaintes, dont la similitude des faits et données, a aussitôt orienté les services de sécurité vers la piste d'un réseau.

Ce dernier qui, usant d'un mode opératoire astucieux, car, visant les taxieurs clandestins qui, le plus souvent cherchent à intégrer un travail permanent et assuré au sein d'une institution d'Etat. De ce fait, deux d'entre les éléments du réseau, celui d'El Tarf et Annaba, faisaient croire à leurs proies, qu'ils pouvaient intervenir aux fins d'un recrutement à l'hôpital d'El Hadjar. Site favorable pour délester les victimes de leurs véhicules. Ces derniers atterrissent dans la wilaya de Sétif, où, un troisième complice se charge de les démonter, pour les écouler en pièces détachées.

Aussitôt engagée l'enquête, les éléments de la gendarmerie sont parvenus en un temps record à identifier et interpellé le principal suspect. Soumis aux procédures d'usages, interrogatoire en l'occurrence, le prévenu, passant aux aveux, déclinera l'identité de ses complices, arrêtés respectivement, après élargissement de la circonscription de compétence, à El Tarf et Sétif. Agés entre 35 et 41 ans, les trois individus, repris de justice de leur état, ont été déférés par-devant le magistrat instructeur, près le tribunal d'El Hadjar, qui, retenant à leur encontre: constitution d'association de malfaiteurs et vol qualifié, a ordonné leur placement sous mandat de dépôt. Par ailleurs et au résultat de l'enquête, deux véhicules ont été récupérés, en attendant l'aboutissement de l'enquête toujours en cours.