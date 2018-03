BOUIRA Ratissage de l'ANP

Par Abdenour MERZOUK -

Hier encore l'ANP continuait à nettoyer la région qui chevauche sur trois wilayas Bouira, Boumerdès et Tizi Ouzou.

L'ANP va mener sa mission jusqu'au bout. L'institution militaire est déterminée à finir définitivement avec les résidus du terrorisme. L'Armée nationale populaire (ANP) est déterminée à aller de l'avant jusqu'à la liquidation totale et définitive des résidus des groupes terroristes et du crime organisé, assure l'institution présidée par le chef d'Etat-major de l'ANP, Ahmed Gaid Salah dans l'éditorial de la revue El-Djeich, publié en ce début mars et rapporté par notre collègue Nadia Benakli dans l'édition du samedi 10 mars. Cet engagement est concrétisé sur le terrain. Jeudi dernier à Bouira une unité relevant du commandement de la 1ère Région militaire stationnée à Bouira a détruit deux casemates après avoir récupéré 13 bombes de fabrication artisanale, trois téléphones portables piégés et 500 g d'explosif. Cette énième opération s'inscrit dans une vaste opération engagée depuis plus d'un mois dans la région qui surplombe la commune d'Aomar, daïra de Kadiria dans la wilaya de Bouira et s'était déjà soldée par la destruction de plusieurs cachettes, la récupération d'importants lots d'armement, de vêtements, de nourriture et de médicaments. L'opération avait été lancée suite aux révélations d'un terroriste blessé et arrêté par les forces militaires.

L'exploitation des renseignements donnés par le terroriste a permis aussi l'arrestation d'un réseau de soutien dans la région de Lakhdaria. Avec cette nouvelle victoire, l'ANP et comme il est dit dans la revue El Djeich, se voulant garante de la paix et de la stabilité, l'ANP rassure. «Aussi, il ne peut y avoir de crainte pour notre pays tant que l'ANP compte en son sein des hommes et un commandement sincères et déterminés à préserver le legs et tant qu'il reste entre des mains sûres».

Hier encore, l'ANP continuait à nettoyer la région qui chevauche sur trois wilayas, Bouira, Boumerdès et Tizi Ouzou, et a été longtemps une zone inaccessible et un fief des phalanges du GIA, puis du Gspc avant de prêter allégeance à Aqmi puis à l'EI.