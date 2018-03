REFUSANT D'OBTEMPÉRER, ILS TUENT UN GENDARME Peine capitale pour deux contrebandiers

Les deux protagonistes ont été placés sous mandat de dépôt

Reconnus coupables d'homicide volontaire avec préméditation et agression d'un agent des forces de l'ordre public dans l'exercice de ses fonctions ainsi que l'exercice de la contrebande, deux contrebandiers ont été condamnés à la peine de mort, par la cour criminelle de Tébessa. La genèse de cette affaire remonte à l'année dernière, lorsque la localité frontalière, Lahwidjbet, dans la wilaya de Tébessa, a été secouée par un drame, faisant une victime au sein du corps de la Gendarmerie nationale.

Activant dans le cadre de leurs prérogatives, la lutte contre la contrebande en l'occurrence, les éléments de la brigade mobile de la gendarmerie de Tébessa, ont mis en place un barrage au niveau de l'un des points de passage, frauduleux, utilisés par les réseaux de contrebande. Sans se douter de l'existence de ce point de contrôle, les deux contrebandiers, s'adonnant à la contrebande du carburant, qui tentaient de s'introduire dans le territoire voisin, pour écouler leurs produits, avaient été surpris par un barrage mobile de la Gendarmerie nationale. Repérés par les éléments de ce corps constitué, les deux mis en cause, à bord de deux véhicules, chargés chacun de carburants destinés à la contrebande, avaient été sommés de s'arrêter.

Refusant d'obtempérer, le premier conducteur avait foncé droit sur la victime, la fauchant brutalement près de la chaîne métallique mise en place pour stopper le passage des contrebandiers. Le second contrebandier n'hésita pas à son tour de lui passer sur le corps, l'écrasant totalement, avant de prendre, tous deux, la fuite vers le territoire voisin, la Tunisie en l'occurrence. La victime rendit l'âme sur les lieux du drame. Ayant appris le décès du gendarme, les auteurs de cet acte abominable ont décidé de rentrer à Tébessa. Ils ont aussitôt été arrêtés par les éléments de la gendarmerie de la wilaya de Tébessa.

Après avoir été soumis aux mesures d'usage, les deux protagonistes ont été placés sous mandat de dépôt pour comparaître hier, à la barre de la cour criminelle, devant laquelle les deux contrebandiers ont fait de leur retour au pays, un alibi pour tenter de bénéficier des circonstances atténuantes. Ainsi, réfutant la volonté de tuer, lors de l'audience, les deux jeunes gens ont tenté tant bien que mal, de faire croire à l'assistance qu'ils conduisaient à grande vitesse, c'est pourquoi ils n'avaient pas vu la victime. Sauf que les preuves matérielles rapportées sur le rapport de l'enquête, ont permis au juge de mettre les deux hommes devant le fait accompli, la préméditation notamment.

Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis la peine capitale, mais surtout son exécution, pour que cela puisse servir d'exemple à tous ceux qui intentent à la vie des éléments des différents corps de sécurité, mobilisés pour la protection de l'intégrité du pays et de son économie. Après délibération, la cour criminelle a retenu la peine de mort à l'encontre des deux jeunes hommes, âgés respectivement de 23 et 24 ans.