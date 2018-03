BÉJAÏA Les démissionnaires du Snapap rejoignent en bloc le Satef

Par Arezki SLIMANI -

Comme cela était prévisible, les démissionnaires du Snapap ont rejoint en bloc le Satef, seul cadre syndical, à leurs yeux, à même de répondre à leurs aspirations.

Les syndicalistes et adhérents démissionnaires du Snapap ont rejoint depuis hier le Satef (Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la fédération). C'est ce qu'ils ont indiqué dans une déclaration rendue publique hier, 20 jours après leur démission collective de leur ancien cadre, annoncée en février dernier. Les membres du bureau de la Fédération éducation du Snapap de la wilaya de Béjaïa et l'ensemble des sections affiliées ont expliqué leur choix par le fait que «devant la situation que traverse le secteur de l'éducation, crise des réformes, absence de prise en charge réelle de la scolarité des enfants du peuple, absence totale de la formation du citoyen après un cursus scolaire et universitaire de plus de 18 années, aucune amélioration des conditions socioprofessionnelles d'une part et devant l'étroitesse de vision des syndicalistes du secteur qui ne veulent pas s'élargir vers une coordination suprême des intérêts de l'école et des travailleurs d'autre part, le débat aujourd'hui s'est focalisé autour du rôle du syndicaliste et le cadre qui lui permettra de le concrétiser». D'où le choix du Satef pour les nouveaux militants du Satef, qui réitèrent leur «engagement pour une école moderne, laïque, progressiste et ouverte sur l'universalité».

Dans une précédente déclaration, les nouveaux adhérents du Satef avaient expliqué leur départ massif par le fait que le Snapap reste «balloté entre deux ailes» et que «notre disponibilité et notre action syndicale sont victimes de blocage et d'inertie dommageables pour les nombreuses et urgentes attentes de nos adhérents de plus en plus nombreux», ajoutaient les démissionnaires, qui rappelaient que «malgré toutes nos démarches, aucune perspective ni amélioration de la situation ne sont visibles». «Toutes nos actions de structuration et de déploiement organiques sont à chaque fois parsemées d'embûches et difficiles à surmonter», révélaient encore les démissionnaires au moment où «le front social a besoin de notre disponibilité et de nos actions sur le terrain pour défendre les intérêts de nos adhérents d'une manière sérieuse et continue», «nous ne pouvons donc rester indifférents».

Connus pour leur combativité, ces militants ne sont pas restés en marge des luttes syndicales. Ils décident comme le prévoyaient déjà les observateurs de la scène syndicale locale de rejoindre une autre entité syndicale, le Satef, qui reprend du poil de la bête ces derniers mois, localement.