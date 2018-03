TRAFIC DE CANNABIS Importante quantité de kif saisie à Béchar

Par Ikram GHIOUA -

Les statistiques font froid dans le dos. Plus de 42 400 individus sont impliqués dans ces affaires de drogue.

Pas moins de 455 kilogrammes de kif traité ont été saisis hier, par les forces de l'Armée nationale populaire dans une intervention remarquable à Béchar. L'opération a eu lieu exactement au niveau de la localité frontalière de Béni Ouenif, précise un communiqué du ministère de la Défense nationale, ajoutant que de leur côté «la Gendarmerie nationale a saisi 214,225 kilogrammes à Tlemcen». Il s'agit d'une importante prise en provenance du Maroc, l'un des pays producteurs de kif, comme en témoignent les multiples rapports de l'ONU. Les saisies s'effectuent au quotidien par l'ANP et la Gendarmerie nationale où parfois la quantité saisie vous donne le vertige. L'Algérie a toujours été considérée comme un pays de transit, néanmoins la donne est en train de faire des Algériens des consommateurs avérés. Le Royaume qui n'est pas capable de maîtriser les narcotrafiquants demeure sourd aux appels des Nations unies. C'est à même de dire que l'acheminement de ces grandes quantités vers l'Algérie est un acte volontaire. Des sources très bien informées indexent directement le Makhzen dans le but de provoquer une instabilité en Algérie. Les frontières du pays sont outragées chaque jour et le territoire est soumis à des décharges incessantes de kif. Plus de 52 tonnes de résine de cannabis saisies durant l'année 2017 en Algérie dont plus de 31.025,6 kg dans la région ouest du pays, soit un taux de 80,62%. Même si le renforcement du dispositif sécuritaire a permis une réduction dans le trafic, les statistiques font froid dans le dos. Plus de 42.400 individus sont impliqués dans ces affaires de drogue. Selon les chiffres avancés par les services de sécurité, 42 432 individus ont été impliqués dans des affaires liées à la drogue, en hausse de 12,81%, dont 274 étrangers, dont le bilan fait état également de 642 personnes en fuite. Selon les données de l'Onldt «parmi les personnes impliquées, 8622 sont des trafiquants, alors que 22.929 sont des usagers de résine de cannabis, 4903 sont des trafiquants de substances psychotropes et 5 625 autres en sont des usagers. S`agissant du trafic des drogues dures, il concerne 148 trafiquants et 47 usagers de cocaïne et 71 trafiquants et 44 usagers d`héroïne». A l'évidence, le Royaume tire un profit considérable de ce commerce illicite cultivé essentiellement dans la région du Rif. Le franchissement des frontières par d'aussi anormales quantités de résine de cannabis, ne peut se faire sans une complicité de haut niveau de l'autre côté. Par conséquence, l'on compte à ce jour 17 567 toxicomanes, dont 6355 âgés entre 26 et 35 ans, soit un taux de 36,18% en Algérie. «Ces derniers ont pu bénéficier d`une prise en charge médicale et thérapeutique durant l'année 2017», a précise l'Onldt. Selon un rapport du Département d'Etat américain, «le Maroc consolide sa place de premier producteur et exportateur mondial de cannabis». Le rapport en question a été publié il y a une année exactement dans lequel il est également précisé: «Entre 2015 et 2016, le Maroc a produit environ 700 tonnes de cannabis. Des volumes record qui confirment la place considérable de la drogue dans l'économie du pays.» La même source soutient que «potentiellement, cela équivaut à environ 23% du PIB marocain, estimé à 100 milliards de dollars, après transformation en haschisch», affirme le Département d'État américain dans son rapport annuel consacré au trafic de drogue et à la lutte contre la criminalité». Ainsi et au-delà de la lutte antiterroriste, les forces de sécurité font face également au trafic de drogue, qui demeure l'une des principales sources de financement des réseaux terroristes, comme établi dans les nombreux rapports des forces de sécurité. Dans ce contexte, justement, le Département d'Etat américain a toujours tenu à affirmer que le gouvernement algérien s'attelle activement à lutter contre la drogue.