LA ROUGEOLE AUX PORTES DES RÉGIONS EST DU PAYS Cinq cas enregistrés à Tébessa

Par Wahida BAHRI -

Plus de 85 000 doses de vaccins pour la campagne de vaccination, ont été consacrés par la direction de la santé et de la population de la wilaya de Tébessa.

Les premiers cas de rougeole viennent d'être enregistrés dans la commune de Chréa, wilaya de Tébessa. Il s'agit de cinq enfants atteints de rougeole, apprend-on de source médicale. Selon cette dernière, les cinq enfants ont été pris en charge et ont subi les analyses médicales nécessaires, confirmant le diagnostic. S'agissant de la propagation de la maladie, notre source a révélé que 44 autres cas ont été enregistrés dans le chef-lieu de la commune de Tébessa, Bir El Ater et Aouinet. Jusqu'à la mise sous presse, les cas enregistrés n'ont pas été déterminés.

Les analyses médicales effectuées sur les sujets, devront dans les prochaines heures confirmé, ou infirmer leur atteinte de la rougeole, nous explique-t-on. De son côté, la direction de la santé et de la population de la wilaya de Tébessa, a, pour la campagne de vaccination 2017-2018, consacré 85.000 doses de vaccin. Par ailleurs, la maladie semble se propager à des allures inquiétantes, dans la wilaya d'El Oued, où une commission d'enquête a été dépêchée, jeudi dernier, par le ministère de tutelle, pour s'enquérir du dispositif de prévention déployé.

Composée d'une spécialiste des maladies infectieuses à la direction générale de la prévention au ministère de la Santé, et d'un spécialiste de l'Institut national de la santé publique, la commission a eu un aperçu de la situation des cas de malades hospitalisés. Notons que des équipes médicales mobiles, ont été désignées au titre de la prévention, dans les zones et localités enclavées, pour la vaccination des populations rurales et nomades. Au titre de son enquête, la commission est chargée, d'élaborer un rapport détaillé sur la situation épidémiologique, qu'elle remettra au ministre de tutelle, qui devra définir les dispositions préventives efficaces, pour la maîtrise de la situation afin de circonscrire la maladie. Rappelons que jusqu'à la mise sous presse, 26 communes de la wilaya d'El Oued sont touchées par cette maladie, faisant 895 cas confirmés, dont 46 hospitalisés, 34 enfants et 11 adultes. Notons que depuis l'apparition de cette «épidémie» quatre décès ont été enregistrés, dont trois enfants et un quinquagénaire. En outre, parant à toute éventualité, le ministère de la Santé a décidé, le 24 du mois écoulé, de lancer à travers l'ensemble des structures de santé, une campagne de rattrapage de vaccination, qui jusqu'à ce jour a touché 83.466 personnes tous âges confondus.

Un chiffre estimé insuffisant. Selon une déclaration du professeur Abdelatif Bensnouci, pédiatre au CHU Hassani Issad, le taux de couverture de vaccination, n'ayant pas atteint les 95% chez les enfants, âgés entre 6 et 14 ans, compliquera davantage la tâche en matière de lutte contre cette maladie infectieuse. De ce fait, la vaccination demeure impérative, pour éviter que la contagion ne se propage davantage, notamment à l'est du pays, à Tébessa notamment, où les premiers cas ont été enregistrés. Par ailleurs, et jusqu'à la mise sous presse, aucun cas de cette maladie n'a encore été signalé à Souk Ahras, El Tarf et Annaba. Mais la vigilance reste de mise, au vu de la nature contagieuse de la rougeole. Situation peu contrôlable de par le trafic des voyageurs, et les usagers des moyens de transport collectifs, taxis et bus.



13 cas suspects à Tissemsilt

L'Etablissement public hospitalier de Tissemsilt a enregistré, ces derniers jours, 13 cas suspects de rougeole, a-t-on appris hier du directeur par intérim de cette structure sanitaire. Ces cas ont été décelés chez des sujets âgés entre 6 mois et 42 ans dans les communes de Tissemsilt, Melaâb et Maâcem. Des prises de sang ont été effectuées sur eux et envoyés à l'Institut Pasteur d'Alger, en attendant les résultats afin de déterminer l'exactitude de la maladie, a souligné Rachid Bensaïd. Le cas d'une femme âgée de 28 ans du village de Béni Meïda (Tissemsilt) parmi les 13 personnes est toujours gardée en observation au service d'épidémiologie pour recevoir les soins nécessaires. La plupart des cas suspects concernent des enfants âgés entre 6 mois et 14 ans. Une spécialiste en épidémiologie de l'EPH de Tissemsilt, le docteur Amel Beddal, a indiqué que deux cas de rougeole confirmés chez des enfants âgés de 7 et de 11 ans ont été signalés ces derniers jours dans les communes de Nadhora et de Hamadia (wilaya de Tiaret) et pris en charge au niveau des urgences.