NOUREDINE BEDOUI AU SUJET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION "Le chemin est encore long"

Par Madjid BERKANE -

L'objectif de l'Etat à travers la formation des élus, est l'amélioration du service public

La modernisation de l'administration tout comme l'amélioration de la gestion locale ne peuvent jamais être atteintes sans la formation continue.

«Le chantier de la modernisation de l'administration ne fait que commencer», a indiqué hier le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Nouredine Bedoui, en donnant le coup d'envoi à une session de formation au profit des élus locaux à l'Ecole nationale d'administration à Alger. «Tout ce que nous avons pu faire en ce sens, jusque-là, n'est que le seuil minimal. Nous sommes encore très loin de l'objectif de la commune électronique. Donc, le citoyen ne peut toujours pas se faire délivrer des documents à partir de chez lui», a souligné le ministre, faisant remarquer que cet objectif est déjà atteint dans plusieurs autres pays. «Les efforts des uns et des autres sont appelés ainsi à être multipliés», a ajouté Bedoui. La modernisation de l'administration, tout comme l'amélioration de la gestion locale ne peuvent jamais être atteintes, précise le ministre, sans la formation continue. «Sans la formation continue au profit de nos élus, nos cadres à l'échelle locale et centrale, nous serons capables de rien.» La formation au profit de l'élu local sera, selon Nouredine Bedoui, consacrée par le nouveau Code de la commune, dont la promulgation est imminente. L'objectif de l'Etat à travers la formation des élus, est l'amélioration du service public et la meilleure gestion des ressources locales. Les ressources locales ne sont pas exploitées pour l'heure, comme il se doit. «Les biens et le patrimoine des collectivités locales ne servent encore à rien», a déploré le ministre, citant l'exemple de la location des salles et la cessation d'autres biens contre des prix symboliques par rapport aux prix pratiqués par le privé. «Ce problème doit être résolu le plus tôt possible. Le P/APC ne doit plus compter sur le Trésor public pour financer des projets locaux», a-t-il insisté, en faisant savoir qu'un Conseil ministériel restreint va se tenir bientôt pour trouver les solutions adéquates à cette problématique. Poursuivant sa plaidoirie sur l'importance de la formation continue, Nouredine Bedoui, a fait remarquer que c'est la formation qui permettra aux élus et aux cadres locaux de saisir le sens des enjeux modernes. Pour ce faire, le ministre a souligné qu'un cycle de formation national aura lieu très prochainement. Le thème de ce dernier sera consacré à la finance. «Ce cycle sera suivi de plusieurs sessions de formation à l'échelle des wilayas.» La compréhension des avantages de l'utilisation des énergies renouvelables et la généralisation de ces dernières permettra aux communes d'économiser beaucoup d'argent. «L'argent économisé servira à la réalisation d'autres projets d'utilité publique ou le financement des cantines et du transport scolaire», dira le ministre. S'attardant sur la nécessité de penser sérieusement une politique de gestion locale, le ministre de l'Intérieur a indiqué que l'ouverture de l'Ecole des ingénieurs de la ville incessamment, s'inscrit dans cette optique. «Cette structure visera la dotation des collectivités locales de cadres techniques spécialisés dans la gestion des villes et leur assurer des programmes modernes dans ce domaine.» Nouredine Bedoui a exhorté en conclusion, les élus locaux à bien préparer la prochaine rentrée scolaire et sociale. «Nous accordons une importance particulière pour cette rentrée. Il faut qu'elle ait lieu dans de bonnes conditions», a-t-il insisté.

Le ministre a fait savoir que des instructions ont été déjà données aux walis, afin de lever le gel sur la réalisation des établissements scolaires et faciliter la tâche au maximum aux élus locaux dans ce sens. Avant la rentrée scolaire, les élus locaux doivent, selon Bedoui, préparer d'abord la saison estivale. «Toutes les commodités nécessaires pour assurer de bonnes vacances à nos concitoyens doivent être garanties», a-t-il préconisé. Il est à rappeler que la session d'hier a profité à plusieurs walis, walis- délégués, P/ APC et élus locaux. Trois communications traitant du service public, la communication et les énergies renouvelables ont été dispensées par des spécialistes en la matière.