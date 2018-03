BENGHEBRIT S'ENTRETIENT AVEC LES MEMBRES DU CNAPESTE La rencontre de la dernière chance

Par Salim BENALIA -

Benghebrit ou le Cnapeste, qui aura le dernier mot?

En convoquant cette énième réunion, Nouria Benghebrit joue de plus belle la carte de l'apaisement.

Le dialogue qui n'a jamais été rompu, se poursuit entre le ministère de l'Education nationale et le partenaire social Cnapeste ou Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur tertiaire de l'éducation. La première responsable de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, qui a toujours laissé la porte ouverte à la concertation, confirme, à la faveur de cette ultime étape, sa volonté d'oeuvrer à débloquer une situation qui n'a que trop duré. Alors que le monde des enseignés, à savoir des enseignants et donc des millions d'élèves, de collégiens et de lycéens, est aux portes d'examens décisifs devant sanctionner sa scolarité, Nouria Benghebrit a entamé, dès hier, une réunion pour poursuivre le dialogue autour des points en suspens relatifs aux revendications soulevées par les enseignants chapeautés par le Cnapeste. L'information a été communiquée par le secrétaire national chargé de l'information et de la communication auprès du syndicat, Messaoud Boudiba. «Lors de cette rencontre, plusieurs points non encore réglés lors de la précédente rencontre avec le ministère de l'Education nationale, suite à la grève illimitée des enseignants, seront tranchés», a précisé la même source. Il a également exprimé son souhait de voir cette rencontre couronnée par la signature du procès- verbal de la précédente rencontre tenue le 5 mars entre le syndicat et la ministre du secteur, Nouria Benghebrit, faisant savoir que le conseil national se réunira prochainement pour examiner les développements de l'arrêt de la grève décidé par ce syndicat. Pour rappel, Nouria Benghebrit et le Cnapeste avaient convenu lors de la réunion du 5 mars de maintenir la séance ouverte jusqu'à la signature du PV final. Lors de cette rencontre, il a été procédé à «l'examen des préoccupations socioprofessionnelles et le contenu des PV introduits dans l'avis de grève». La ministre avait réaffirmé la politique de son département dans ses relations avec le partenaire social, «basées sur le dialogue et la concertation», avant d'ouvrir le débat concernant les différents points soulevés par les membres du syndicat et les cadres du ministère.

A l'issue d'un débat marqué par un «dialogue sincère entre les deux parties», les représentants du ministère ont répondu à tous les points soulevés lors du débat et ceux mentionnés dans l'avis de grève illimitée lesquels ont été formulés dans un PV commun en attendant son officialisation au cours de la prochaine rencontre», avait indiqué le ministère dans un communiqué. De son côté, le coordonnateur national du Cnapeste, Salim Oualha, avait indiqué à l'issue de la rencontre avec le ministère de l'Education nationale que les deux parties sont parvenues à un accord sur la revendication du syndicat relative à la constitution d'une commission commune pour trouver les modalités de promotion aux grades nouvellement créés, dont celui d'enseignant principal et enseignant formateur, ajoutant que cette commission achèvera ses travaux le 31 mars. Salim Oualha avait précisé que la commission oeuvrera à définir les quotas de promotion aux grades nouvellement créés dans les trois cycles d'enseignement: primaire, moyen et secondaire, rappelant que le ministère avait annoncé qu'un concours de promotion sera organisé au courant de l'année 2018. Les revendications du Cnapeste portent, notamment sur la prise en charge de certains cas relatifs aux postes en voie de disparition, comme certains emplois d'enseignement technique, laborantins..., notamment en leur assurant une formation jusqu'à leur prise en charge totale.

Le Cnapeste revendique également l'installation officielle des structures de la médecine du travail, d'une formule de logement adaptée aux enseignants, de la comptabilisation des années d'étude effectuées au niveau des Ecoles normales supérieures ENS au sein de la carrière professionnelle et de la retraite, de l'inventaire des biens des oeuvres sociales et du droit à la prime d'excellence et à celle du Sud calculées sur la base de l'actuelle grille des salaires. En somme, et en convoquant cette énième réunion, Nouria Benghebrit joue, de plus belle, la carte de l'apaisement bien qu'il s'agisse de négocier présentement un virage décisif.