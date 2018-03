OUM EL BOUAGHI Le fils d'un ancien ministre kidnappe un avocat

La daïra de Meskiana dans la wilaya de Oum El Bouaghi a été secouée par un fait divers des plus déroutants. Le fils de l'ancien secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de la jeunesse et ancien directeur de communication du Premier ministère, a été arrêté par les services de sécurité avec l'un de ses amis. Ils sont accusés d'avoir kidnappé un avocat qu'ils ont tenté d'enterrer vivant. La victime a été traînée de force par les deux acolytes dans une forêt de la ville où, selon ses témoignages, une tombe était déjà prête. Dans un moment d'inattention, il a réussi à s'enfuir avant que ses deux bourreaux ne le rattrapent et ne lui assènent plusieurs coups. Au même moment, la femme de la victime tente de le joindre à plusieurs reprises, ce qui fait réfléchir les deux accusés qui décident de le libérer. L'avocat va directement déposer plainte. Il explique que le fils de l'ancien ministre lui reprocherait de mener une cabale contre lui en étant l'avocat de son ex-femme, mais aussi en l'ayant déjà fait condamner dans une autre affaire qui l'opposait à un gendarme...