LA RANDONNÉE PÉDESTRE une vraie tradition en Kabylie

Par Kamel BOUDJADI -

Les citoyens de toutes les catégories s'y adonnent chaque week-end.

C'est la ruée vers les collectifs organisateurs. La pratique s'impose jour après jour comme une véritable tradition. La randonnée pédestre attire désormais toutes les catégories d'âges de tous les sexes.

Les montagnes, les rivières, les lacs et autres sites historiques sont la Mecque de ces marcheurs et alpinistes.

La randonnée pédestre a fait son entrée dans les communes du versant Nord de la wilaya depuis quelques années mais depuis quelques mois, les citoyens de Boudjima, Ouaguenoun, Mizrana, Tigzirt, Makouda et Iflissen en font un véritable loisir. Chaque week-end, de nombreux groupes organisent des randonnées sur plusieurs kilomètres.

De toutes les catégories, des deux sexes et de tous âges, les citoyens s'inscrivent durant la semaine pour la randonnée du vendredi ou du samedi. Dans beaucoup de villages, une personne ou deux s'occupe des inscriptions jusqu'au moment où le nombre limité est atteint. Par cinquantaines ou par centaines, des groupes se mettent en ordre de marche, aux premières heures de la matinée. Destination: les forêts, la montagne, les rivières et autres lacs et sites historiques.

Ce qui rend ces randonnées attirantes, de l'avis de beaucoup de personnes interrogées, c'est justement la beauté féerique de la région du versant Nord de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le lac Agoulmim, un véritable microsystème accueille les visiteurs avec le climat d'une vraie zone humide. Les randonneurs rencontrés sur place et qui le découvrent pour la première fois, déploraient en réalité le fait que ce lieu ne soit pas encore inscrit au patrimoine protégé, à l'instar des autres zones humides. C'est là, ajoutent-ils, une mission à laquelle devront s'atteler sans attendre les élus fraîchement désignés à la tête des communes de cette région.

Toujours au chapitre des lieux attirant les visiteurs, le village Tarihant, situé dans la commune de Boudjima. Avec ses multiples sites antiques, Tarihant est un véritable musée à ciel ouvert. Azrou Imeyazen, un mythique rocher à proximité du village où vivent encore, témoins des siècles lointains, des inscriptions ludiques. Au sommet du village, des pressoirs de la même période antique sont encore là à attendre les historiens. Inscrits au patrimoine, les sites sont protégés par les autorités culturelles et surtout par l'association Garoura, animée admirablement par les jeunes du village. Aussi, ces lieux attirent de plus en plus de personnes. Chaque week-end, surtout en ce début de printemps, des processions ne cessent de sillonner les routes sinueuses, montantes et descendantes, à la recherche de paysages et de découvertes. C'est une véritable tradition qui s'impose. Chaque jour qui passe, de nouveaux collectifs naissent à travers les villages. Des villages qui, eux-mêmes, sont une curiosité à découvrir pour la richesse du patrimoine local. Enfin, notons qu'avec l'émergence de ce loisir, c'est le tourisme culturel qui sort gagnant. Ces lieux, après avoir attiré des milliers de personnes de la région, commencent à se faire une réputation et une notoriété à une échelle beaucoup plus large. La découverte des sites historiques, des lieux naturels et des paysages fabuleux peut constituer à l'avenir une activité rentable pour les agences de tourisme qui pourront investir dans les circuits touristiques. La randonnée pédestre est aussi, de l'avis de beaucoup de randonneurs, une manière d'échanger des expériences et de faire de nouvelles connaissances.