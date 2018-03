TRAFIC DE FAUSSE MONNAIE EN DEVISES À EL TARF Une fonctionnaire de daïra impliquée

Par Wahida BAHRI

Récidiviste, la femme simule une tentative de suicide lors de son arrestation.

Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de la circonscription d'Echat, ont mis fin aux activités criminelles d'une employée de la daïra de Ben M'hidi, activant au sein d'un réseau régional de faussaires, apprend-on de source sécuritaire. Selon les précisions apportées par les mêmes sources, l'opération a été accomplie par la gendarmerie d'Echat et la brigade mobile de la Bmpj, relevant de la sûreté de wilaya de Annaba, après élargissement de circonscription de compétence.

La perquisition opérée dans le domicile de la prévenue, sis Ben Amar, s'est soldée par la découverte et la saisie d'un important matériel informatique et du papier servant à la falsification de la monnaie étrangère, l'euro en l'occurrence, ainsi que des documents vierges, passeports, cartes grises entre autres pièces, devant être falsifiées, nous précise-t-on. La mise à nu de l'affaire a eu lieu sur la base d'informations, parvenues aux services de sécurité, de la wilaya de Annaba, notamment qui, coordonnant avec leurs homologues d'Echat, wilaya d'El Tarf, ont engagé des investigations aboutissant à la découverte d'un reseau activant dans plusieurs wilayas de l'Est, dont Annaba et El Tarf entre autres, ajoute-t-on.

Interpellée en son domicile, la prévenue s'est cognée plusieurs fois la tête contre le mur, dans une tentative de suicide mise en échec, ont fait savoir nos sources. Pour l'heure et au moment de la mise sous presse, la femme fait l'objet d'interrogatoire aux fins de remonter aux autres membres du réseau de faussaires, au sein duquel elle active. Signalons que, cette même fonctionnaire de la daïra de Ben M'hidi, aux antécédents criminels, avait été déjà condamnée, par le tribunal de Dréan, wilaya d'El Tarf, à un an de prison pour falsification d'un permis de conduire. Après un appel en cassation devant la cour de la même wilaya, la femme avait été acquittée et repris ses fonctions dans la même institution administrative.