BOUIRA Il tue son frère à coup de marteau

La salle d'audience du tribunal criminel de Bouira a vécu avant-hier des moments intenses en émotion. Les larmes qu'a versées le dénommé B.A. âgé de 25 ans qui a tué son frère aîné âgé de 32 ans à coup de marteau en est la raison. L'affaire qui remonte à l'été 2007 a eu lieu, suite à une dispute entre le meurtrier, étudiant de son état et la victime au sujet d'une question en relation avec la famille. Prenant une autre trajectoire, la dispute a vite tourné en bagarre entre les deux frères. N'ayant pas pu contenir sa colère, le meurtrier a usé d'un marteau pour frapper son frère aîné. L'ayant atteint au niveau de la tête, la victime s'est retrouvée aussitôt par terre évanouie. Evacuée par les autres membres de la famille à l'hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira, la victime a rendu l'âme à son admission. Les tentatives des médecins visant son sauvetage se sont avérées vaines.

La victime aurait perdu beaucoup de sang lors de son évacuation. Présenté donc avant-hier par-devant le juge du tribunal criminel de Bouira, le meurtrier qui a reconnu son acte, a avoué qu'il n'avait pas l'intention de tuer son frère. Intervenant, son avocat a abondé dans le même sens, en ajoutant que le fait que son mandaté s'est rendu aussitôt après son acte aux services de la gendarmerie, est un signe de regret. Prenant en considération cet argument et les témoignages des membres de la famille et des voisins soutenant la bonne conduite du meurtrier, le juge a prononcé 5 ans de prison ferme contre le meurtrier et un dédouanement pour ses parents.