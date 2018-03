INAUGURANT UN NOUVEAU SHOWROOM À BORDJ EL BAHRI Renault Algérie confirme son leadership

Par Salim BENALIA -

André Aboud (à gauche) en compagnie de Hayet Hellal et de Hichem Nacer-Bey

Le staff managérial de Renault Algérie vient d'inaugurer en grande pompe une nouvelle affaire à Bordj El Kiffan, ex-Fort de l'Eau, à Alger.L'inauguration a été marquée par une allocution de circonstance du directeur général de Renault Algérie André Aboud qui s'est dit heureux de chapeauter pareil évènement, surtout qu'il s'agit de sa première inauguration depuis qu'il a pris la direction de la succursale de la marque au Losange en Algérie. «Cette inauguration a lieu dans un contexte de marché plus ou moins chahuté, elle traduit, néanmoins, la confiance en l'avenir tel que Renault le projette», a-t-il déclaré. De son côté, Hichem Nacer Bey, directeur commercial de Renault Algérie, précisera que ce baptême n'est que la récompense méritée des remarquables performances de l'agent de Cap Matifou en indiquant que celui-ci a réalisé plus de 7 300 ventes depuis 2008, année où son partenariat avait été scellé avec Renault Algérie. Mitoyen de la ligne du tramway, très bien situé au bord de la Route nationale numéro 24, Renault Cap Matifou affiche une structure très compacte et très modernisée qui répond à la charte actuelle du constructeur automobile français. Ce bâtiment, tout en aluminium, se démarque nettement de par son design de l'établissement implanté à quelques encablures de là sur le même axe routier, non loin de Bordj El Bahri. Cette nouvelle enseigne est érigée dans l'optique d'apporter le maximum de satisfaction au client. Elle s'étale sur une aire de 1200 m2., dont 600 de surface d'exposition, réparts en 200 m2 propres à la marque Dacia et 350 m² dédiés à l'atelier mécanique. Khaled Belkacemi, le patron de la Sarl Cap Matifou, n'a pas manqué, pour sa part, de rappeler les engagements de son entreprise vis-à-vis de ses clients, mais aussi de Renault Algérie, précisant que de 11 salariés, son entreprise est passée à 34, dont 45% de personnel féminin. Ce nouveau départ scelle donc 10 ans de fidélité fructueuse entre Cap Matifou et Renault Algérie. L'on retient tout au long de ces années, un taux de satisfaction de 80%, avec un budget conséquent consenti pour la formation de son personnel, dont la moyenne d'âge est de 35 ans. Ils sont 34 salariés dans cette affaire. Dans cette nouvelle implantation, tout a été étudié pour permettre une prise en charge effective du client, notamment un atelier secondé par la réception du service après- vente et le CS ou Conseiller service. Figure également un comptoir de la pièce de rechange, avec en arrière-plan un stock qui regorge de plus de 3700 références. Un poste de carrosserie rapide est là pour permettre les petites interventions sur différents modèles. Le poste pour diagnostic permet également au client d'avoir un rapide aperçu sur l'état de son véhicule, le tout supervisé par un chef d'atelier et chargé de garantie. Renault Cap Matifou est surtout synonyme de vente de voitures neuves, avec un espace de livraison de 25 m2 pour abriter ce moment crucial qu'est celui de la remise des clés au nouvel acquéreur. Ici la réception de la voiture par le client se mue en une véritable célébration de l'évènement de la prise en main du modèle Renault. Un lieu où le client découvre son nouveau véhicule, et c'est toute la famille qui est accueillie lors de cet instant privilégié.