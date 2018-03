BLIDA Il tue sa soeur à cause d'une dispute avec sa femme

Les disputes entre les femmes et leurs belles-soeurs finissent toujours mal. Le fait que ces dernières impliquent le mari complique davantage la situation. C'est ce qui s'est produit justement avant-hier dans la ville de Bouguerra dans la wilaya de Blida. En effet, à cause d'une banale dispute entre une femme et sa belle-soeur au sujet du fil servant à étendre le linge, un homme a tué sa soeur. Selon les témoignages des voisins, le crime a eu lieu quand le meurtrier était de retour l'après-midi chez lui. En apprenant à son retour que sa femme a quitté la maison à cause d'une dispute avec sa soeur, il a commencé à insulter sa soeur et la malmener. N'ayant pas supporté les insultes gratuites de son frère, la soeur a tenté de raisonner son frère, en essayant de le convaincre du contraire. Appréciant mal cette réaction, le meurtrier a saisi un couteau qui se trouvait à sa portée pour asséner plusieurs coups à sa soeur. La dureté des coups n'a laissé aucune chance pour la victime de s'en sortir indemne. Informés, les services de la Protection civile se sont rapidement rendus sur place pour évacuer le corps de la victime à la morgue de l'hôpital de la ville.